Radsport: Zufriedene Bilanz bei WSA

14.10.2017, 00:00 Uhr

Wir haben Christoph Resl vom Radrennteam WSA-Greenlife zum Saisonabschluss-Interview getroffen.

Das Saisonziel war immer, unter die ersten Drei in der Rad-Bundesliga zu kommen. Das haben wir in den letzten Jahren immer geschafft. Das erklärte Jahresziel war auch, bei der Österreich-Rundfahrt dabei zu sein und eine gute Figur abzugeben. Wir konnten uns oft im Spitzenfeld präsentieren.109 Punkte, fünfter Platz in der Rad-Bundesliga-Mannschaftswertung. Dazu kommen Gesamtplatz drei für Helmut Trettwer und Gesamtplatz sieben für Hans-Jörg Leopold.Grundsätzlich sind wir zufrieden. Wir haben heuer auch Wert auf internationale Rennen gelegt. Wir hatten viele Einladungen, und wenn wir eine solche haben, fahren wir auch mit einer starken Mannschaft hin. Wir wollen mit unseren Kontakten jungen Rennfahrern die Möglichkeit geben, sich präsentieren zu können.Es geht immer mehr. Zu den UCI-Etappensiegen kommen jede Menge Top-Drei-Platzierungen. Das ist natürlich auch für die Sponsoren medial zufriedenstellend.Florian Bissinger war einer der Leistungsträger und Hans-Jörg Leopold biegt Richtung Rad-Pension ab. Wir haben mit Sebastian Baldauf von Hrinkow Advarics einen starken Bergfahrer geholt. Daniel Auer ist als einer der besten Sprinter Österreichs zu uns zurückgekehrt. Ich denke, wir sind im nächsten Jahr sogar stärker aufgestellt als heuer. Dazu kommt ein eigenes U23-Team, mit dem wir auch international mitmischen wollen.Gott sei Dank bin ich bei meinem jetzigen Job am Abend zu Hause, aber auch da dreht sich vieles um den Radsport, es ist ein Hobby für mich. Ich könnte mir nicht vorstellen, bei den Rennen nicht dabei zu sein. Wenn ich nicht kann, habe ich mit Errol Rothschädl, Werner Faltheiner und Manfred Wagner Leute im Team, die ich alleine zu Rennen schicken kann.Vom Rennprogramm ähnlich wie heuer. Zudem wollen wir unseren Marketing-Auftritt mit einer Agentur verstärken.