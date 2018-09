Schlager Tobelbad gegen Pachern

11.09.2018, 14:00 Uhr

Am Samstag treffen diese beiden Teams im Oberliga-Hit aufeinander

In der sechsten Runde in der Oberliga Mitte kommt es zum Aufeinandertreffer der beiden GU-Süd-Fußballklubs SV Räder Nais Tobelbad gegen den den SV SMB Pachern. Angepfiffen wird der Hit in Tobelbad um 16 Uhr. Und nicht wenige Fans fragen sich, wird Trainer Hannes Reinmayr noch auf der Bank der Gastgeber sitzen? “Zu 99,9 Prozent ja, ich gehe davon aus. Aber es stimmt, es hat Gespräche gegeben“, bestätigt Reinmayr, der ja vom DSV Leoben heftig umworben wird.Auch der Tobelbader Vorstand um Obmann Günter Holzhapfel ist voll der Hoffnung, dass ihr Erfolgscoach (der den Klub in zweieinhalb Jahren von der Gebietsliga in die Oberliga geführt hat) bleibt. “Sein Herz schlägt für Tobelbad.“Sportlich reist Pachern, derzeit Tabellendritter, als Favorit an. Tobelbad ist Zehnter. “Wir könnten aber zwei bis drei Punkte mehr auf dem Konto haben. Beim 1:2 in Köflach gab es einen sehr harten Elfer gegen uns. Auch gegen Rebenlad hätten wir nicht verlieren müssen, da haben wir einen Elfer verschossen“, ärgert sich Hannes Reinmayr.