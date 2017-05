Sensationelles Ergebnis für Premstättens Alpintriathlet

02.05.2017, 00:00 Uhr

„Beim Traillauf musste ich schauen, dass ich nicht zu viel Zeit auf die anderen Teilnehmer verliere. Mit einer für mich passablen Laufzeit von 31 Minuten auf 7 Kilometer und 180 Höhenmeter (abgeänderte Strecke aufgrund des Wintereinbruchs und der Schneemengen) startete ich nach Passieren der ersten Wechselzone mit dem MTB meine Aufholjagd“, schildert der Premstätter das spannende Rennen. Platz um Platz holte er auf und ließ Mitbewerber hinter sich. Die steile, lange Mautstraße hinauf zum Hochkar bezwang er in 42 Minuten (9 Kilometer und 800 Höhenmeter). In der zweiten Wechselzone zwängte er sich in die Skitourenschuhe, um im Laufschritt zur Piste zu starten. „Ich habe durch zahlreiche Skitourenrennen sehr viel Erfahrung in dieser Disziplin mitgebracht und so war es mir auch hier möglich noch einige Plätze wett zu machen und mich bis auf den 6. Platz vorzuarbeiten“, so Edelsbrunner. „Leider war der 5. Platz durch mein "Fliegengewicht" in der Abfahrt nicht mehr zu holen und so beendete ich das Rennen nach den zwei Runden auf den Skitourenski mit ca. 600 Höhenmeter nach 1:56:06“.