Und sie kickten wie Ronaldo ...

26.04.2018, 04:30 Uhr

Gespielt haben die kleinen Kicker vom SV Gratwein-Straßengel im Top-Auftaktspiel gegen die Altersgenossen vom SK Sturm. Wie sich das anfühlt? "Es war richtig cool", so der Tenor der jungen U8 – auch, wenn sich die Heimmannschaft mit einem 0:4 geschlagen geben musste. Das Publikum unterstützte die Kleinen tatkräftig, und so konnten die Kinder als Sieger der Herzen vom Platz gehen. "Das ist einerseits natürlich ein tolles Erlebnis, hat aber auch einen Lerneffekt", sagt Weingrill. Insgesamt zeigte er sich mit dem Turnier sehr zufrieden. Alle Spiele sind reibungslos verlaufen.Vertreter aus der Politik, wie NR Ernst Gödl oder Gernot Papst, Obmann des Sport- und Jugendausschusses von Gratwein-Straßengel, überreichten Pokale und Medaillen an die engagierten jungen Nachwuchsfußballer.