Der Bezirk glänzt mit neuen Meistern

29.09.2017, 00:00 Uhr

Es war die Krönung einer 500-stündigen landwirtschaftlichen Berufsausbildung. Die Meisterausbildung, die sich auf drei Ausbildungswinter erstreckt, ist die höchste Ausbildung für Praktiker in der Land- und Forstwirtschaft. Die Absolventen eignen sich sowohl betriebswirtschaftliche, rechtliche als auch spezielle fachliche Kompetenzen in den jeweiligen Ausbildungsbereichen an. Darüber hinaus gilt es während der Ausbildung, eine 50-seitige Meisterarbeit zu verfassen sowie betriebliche Buchführungsaufzeichnungen zu führen. Agrarlandesrat Hans Seitinger unterstrich in seiner Grußbotschaft die hohe Qualität der landwirtschaftlichen Aus- und Weiterbildung von den Fachschulen über die Meisterkurse bis hin zum umfassenden agrarischen Weiterbildungsangebot. Im Anschluss an die Verleihung feierten über 500 Meister, Familienangehörige und Freunde die erfolgreiche Absolvierung der Meisterausbildung.