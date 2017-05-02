KÄFERBOHNENSTANGEN SETZEN,ARBEITSAUFWÄNDIGE HOLZSTANGEN ALS RANKHILFE.BOHNEN GEHÖREN ZU DEN ÄLTESTEN KULTURPFLANZEN DER WELT,UND IM KLOSTERGARTEN WURDEN CA 300 STANGEN AUFGESTELLT.ICH WAR BEI DER VORBEREITUNG FÜR DIE GARTENAUSSTELLUNG IM KLOSTERGARTEN FROHNLEITEN. ANGART,LN. AM SAMSTAG 13.MAI UND SONNTAG 14.MAI 2017.DER REINERLÖS KOMMT DER RESTAURIERUNG DES HISTORISCHEN GLASHAUSES ZU GUTE.DER KLOSTERGARTEN FROHNLEITEN EIN MEDITATIVER ORT,WO MENSCHEN GANZ IM FRANZISKANISCHEN SINNE AUCH UNTER DER WOCHE RUHE UND KRAFT SCHÖPFEN KÖNNEN.VERWANDELT SICH MEHRMALS IM JAHR ZU EINER WAHREN BEGEGNUNGSSTÄTTE.DER ÄLTESTE HINWEIS AUF DIE LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG DER FLÄCHEN WESTLICH DES KLOSTERS GEHT AUF DAS JAHR 1306 ZURÜCK.DAS GLASHAUS BESTEHT SEIT GESCHÄTZTEN 200 JAHREN,EIN PAAR DINGE FALLEN NOCH AUF.DIE MAUER DIE DEN GANZEN GARTEN UMGAB.SPÄTERJEDOCH NUR MEHR DEN GEMÜSEGARTEN.
02.05.2017, 14:03 Uhr
DER KLOSTERGARTEN FROHNLEITEN 2017
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