Erleichterung für Vereinsfeste

20.07.2017, 05:30 Uhr

"Orderjutsu" ist ein kostengünstiges Bestellsystem für Vereine und kommt aus Hitzendorf.

Sie kennen das: langes Warten auf Essen und Getränke bei einem Sommerfest. Das kann schon mal vorkommen. Dass das in Zukunft nicht mehr so ist, darüber hat sich Alexander Herzog aus Hitzendorf den Kopf zerbrochen. Der Programmierer hat innerhalb von nur einer Woche ein Programm entwickelt, das dem herkömmlichen Bestellsystem in Gasthäusern ähnelt, aber viel kostengünstiger eingesetzt werden kann. "Wir haben beim Hitzendorfer Kirschenfest ein kostengünstiges Equipment benötigt", erklärt Herzog die Beweggründe für seine Idee. Und bei diesem Fest wurde die von ihm entwickelte Android-App, bei der via Handy Bestellungen aufgenommen und zum Boniersystem weitergeleitet werden, gleich erstmals genutzt. Der Vorteil: Kellner nehmen via Handy die Bestellung auf, zugestellt wird zum nummerierten Tisch durch eigene Zusteller.

Enorme Zeitersparnis

"Über 750 Bestellungen wurden an den Tischen über das System getätigt", so Herzog. Alles kein Problem. Das System, das über WLAN funktioniert, hat rund 660 Sitzplätze bestmöglich bedient. Internet wird dafür nicht benötigt. Zwischen Handys und dem Server reicht das WLAN für einen geschlossenen Kreis.Fünf Handys sowie bis zu vier Drucker kann der Unternehmer den Vereinen zur Verfügung stellen. "Ich komme hin und richte alles ein." Wenn alle Getränke und Gerichte im System eingegeben sind, muss nur mehr aufgenommen und zugestellt werden. "Orderjutsu", wie das System heißt, beruht auf dem Orderman-System, ist jedoch die weitaus günstigere Variante. "Vor allem für Vereine stellen wir eine wirkliche Alternative dar." Zusätzlich kann auf jedem Bon, den die Gäste erhalten, ein Sponsor aufgedruckt werden. "Damit hat man die Leihgebühr von bis zu 450 Euro pro Veranstaltung meist wieder herinnen", so Herzog.