GUs Autos stehen unter Strom

09.10.2017, 04:00 Uhr

Die WOCHE hat sich das Netz an E-Tankstellen in Graz-Umgebung genauer angeschaut.

Der Trend hin zu elektrisch betriebenen Kfz lässt sich nicht mehr aufhalten. So gab es im Vorjahr 546 Neuzulassungen von Elektroautos – das ist gegenüber 2015 ein Plus von 170 Prozent. Die großen Automobilhersteller wie beispielsweise VW rechnen damit, dass bis 2025 auch in der Steiermark jedes vierte neu zugelassene Auto ein Elektrofahrzeug sein wird. Eine Entwicklung, der natürlich auch mit einem entsprechenden Ausbau der Ladestationen begegnet werden muss. Die Energie Steiermark arbeitet daher gerade daran, ein flächendeckendes Netz an E-Tankstellen zu gewährleisten.

Schnellladestationen

Abfahren und sparen

Das Ziel ist klar definiert: Bis Mitte 2018 soll alle 15 Kilometer eine E-Tankstelle erreichbar sein. "Zu den aktuell 361 Ladestellen im Bundesland kommen allein bis Jahresende weitere 217 dazu", so Vorstandssprecher Christian Purrer. Teil dieser Strategie sind auch die insgesamt elf Schnellladestationen an den Autobahnverbindungen in Schladming, Liezen, Trieben, St. Michael, Scheifling, Leibnitz, Ilz, Mürzzuschlag, Bruck an der Mur und Peggau. Dort können die Batterien innerhalb einer halben Stunde wieder voll aufgeladen werden.In GU-Nord gibt es sieben E-Tankstellen der Energie Steiermark und ihrer Partner (private E-Tankstellen nicht miteingerechnet), und zwar beim Frohnleitner Rathaus, beim Einkaufszentrum Peggau, Freilichtmuseum Stübing, Alpengasthof Schöckl, am Hauptplatz Gratwein sowie die Energie-Ladestelle in St. Radegund. Damit liegt der Norden des Grazer Umlandes im sehr guten Schnitt.Wer auf ein Elektrofahrzeug setzt, schont zudem nicht nur die Umwelt, sondern auch seine Geldbörse, wird doch der Kauf von elektrisch betriebenen Fahrzeugen gefördert. Bei der Fördersumme von gesamt 5.000 Euro je Fahrzeug kommen 4.000 Euro vom Bund und 1.000 Euro vom Land Steiermark. Auch die Errichtung von E-Ladestellen und Wallboxen wird mit bis zu 400 Euro je Ladestelle unterstützt.