Heftige Kritik vom Rechnungshof

03.05.2017, 00:00 Uhr

Die WOCHE erhielt Einblick in den Rechnungshof-Rohbericht zur Finanzlage von Hart bei Graz.

Der Rechnungshof-Rohbericht könnte für hohe Wellen in der Gemeinde Hart bei Graz und darüber hinaus sorgen. Die Gemeindeführung hat gestern im Rahmen einer Versammlung in der Kulturhalle die Bevölkerung über den Inhalt des brisanten, 126 Seiten umfassenden Schriftstücks informiert. Was darin zu lesen ist, wird vor allem die ehemalige Gemeindeführung rund um Ex-Bürgermeister Gerhard Payer nicht freuen. Wesentliche Punkte im Rohbericht sind die Führung der Gemeindeverwaltung, die finanzielle Lage der Kommune, das Gemeindezentrum Nord, das Projekt Südumfahrung oder etwa Liegenschaftstransaktionen. Rund fünf Monate, von Jänner bis Mai 2016, war der Bundesrechnungshof mit vier Personen im Gemeindeamt Hart zugegen, um sich einen Überblick zu verschaffen.

Drastische Empfehlungen

Eishalle als Zankapfel

Was dabei herausgekommen ist, lässt kein gutes Haar an der damaligen Führung. Da kritisiert der Rechnungshof etwa, dass die Finanzgebarung nicht nachvollziehbar dargelegt werden kann und es fehlende Gemeinderatsbeschlüsse bei Fremdfinanzierungen gebe. In insgesamt 17 Fällen wird empfohlen, die rechtliche Verantwortung zu überprüfen. Kritisiert wird auch die Gründung der Via GmbH, die in derselben Gemeinderatssitzung gegründet wurde, als der Zuschlag für das Bauprojekt an eben diese Via GmbH ging. Eine aufsichtsbehördliche Genehmigung für die Kostenüberschreitung des Projekts wurde nicht eingeholt, wie es im Bericht heißt. Die Empfehlung des Rechnungshofs lautet sogar, aufgrund der aktuellen Situation der Gemeinde von der Südumfahrung Abstand zu nehmen. Die derzeitige Ortsführung hat aber bereits die Firma Knapp als privaten Investor gewinnen können.Auch der Mietvertrag ohne geplante Nachnutzung für das neue Gemeindeamt im Ort wird kritisiert. Klar wird der Rechnungshof, was die Eishalle Hart bei Graz betrifft. Die eigenmächtige Verlängerung der Nutzungsvereinbarung mit der NHL durch den damaligen Bürgermeister sei aufzuheben. Der Rechtsstreit zwischen NHL und der Gemeinde wegen dieses Schriftstücks läuft und ist seit vergangener Woche ja um die Facette Unterlassungsklage reicher. Man wird sehen, welche Auswirkungen der RH-Bericht haben wird. Es gilt die Unschuldsvermutung.