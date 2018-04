In Eggersdorf eröffnete neue Bank

27.04.2018, 10:12 Uhr

Die Raiffeisen-Bankstelle in Eggersdorf wurde komplett erneuert.

Das Wetter hat bei der Eröffnung der neuen Raiffeisen-Bankstelle in Eggersdorf mitgespielt. Bei herrlichstem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen wurde das völlig erneuerte Gebäude seiner Bestimmung übergeben. "2013 erfolgte der Startschuss für die Überlegungen, das Haus neu zu gestalten. Die Veränderung ist ein Bestandteil des Lebens. Ich bin überglücklich und allen Beteiligten dankbar. Es ist genauso geworden, wie wir es uns vorgestellt haben", sagte Vorstandsdirektor Anton Groß im Rahmen der Eröffnungs-Feierlichkeiten. Das Gebäude stelle eine enorme Bereicherung und einen Impuls für die Wirtschaft in Eggersdorf dar. 2,1 Millionen Euro wurden in die Erneuerung investiert. Auch ein Gesundheitszentrum, ein Planungsbüro und ein Atelier sind im Haus integriert. "Wir bauen Zukunft. Der Kunde steht im Mittelpunkt", freute sich Vorstandsdirektor Ulrich Zirkl. Bei der Eröffnung auch gesehen: Eggersdorfs Ortschef Reinhard Pichler, Bürgermeister Bernhard Liebmann aus Laßnitzhöhe oder Kainbachs Gemeindechef Manfred Schöninger sowie Nationalrat Ernst Gödl