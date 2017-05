Logistikriese eröffnete in Wundschuh

02.05.2017, 19:30 Uhr

Feierliche Eröffnung des neuen Logistik-Zentrums von DB Schenker in

Wundschuh.

25 Millionen Euro investierte der Logistik-Riese DB Schenker in seinen neuen Standort im Cargo Center in Wundschuh. Am Freitag erfolgte die offizielle Eröffnung. Dazu kam auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. "Durch den neuen, hochmodernen Firmenstandort in Wundschuh sichert das Unternehmen wertvolle Arbeitsplätze. Die hochprofessionelle Spezialisierung auf dem Logistik- und Transportbereich ist ein wertvoller Beitrag der Firma DB Schenker für die Absicherung des Wirtschaftsstandortes Steiermark. Dafür danke ich allen Verantwortlichen", sagte Schützenhöfer im Rahmen der Eröffnungsrede. 180 Mitarbeiter finden am Standort einen Arbeitsplatz. Insgesamt ist der 50.000 Quadratmeter große Bau für 250 Arbeitsplätze ausgelegt. "Für uns ist es wichtig, dass wir nun unsere Dienstleistungen an einem Standort bündeln können", betonte Bernd Labugger als Geschäftsstellenleiter von DB Schenker in Graz. Auch im Bereich „Industrie 4.0“ erfüllt der mit modernster Technik ausgestattete Standort alle Voraussetzungen.

Neue Cargo City Graz

Im Cargo Center bleibt derzeit ja fast kein Stein auf dem anderen. Während Magna auch in die ehemaligen Flächen von DB Schenker einzieht, wird im Norden bereits an einer Erweiterung geplant. Zwischen Werndorf und Kalsdorf soll in einem fünf Kilometer langen Streifen die sogenannte Cargo City Graz entstehen, wie CCG-Geschäftsführer Franz Glanz berichtete. "Es ist eine große Freude, dass man als Bürgermeister hier dabei sein darf. Man sieht, dass hier durch den Turbo des Cargo Center Graz wahnsinnig viel passiert", fand Wundschuhs Bürgermeister Karl Brodschneider nur lobende Worte.