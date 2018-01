"Privat-Logistik war immer mein Baby"

17.01.2018, 00:01 Uhr

Heike Sommer ist Geschäftsführerin von Sentup Werndorf. Wir haben sie zum Interview gebeten.

Das ist eine Zusammensetzung aus Send und Setup, was nichts anderes heißt als geliefert und montiert. Im Prinzip sagt es genau aus, was eines unserer Kernprodukte ist. Wir haben verschiedene Segmente. Dort, wo wir nur montieren, dort, wo wir liefern und montieren. Wir werden jetzt aber auch mehr im Transport aktiv werden, nachdem ich das Speditionsgewerbe in die Firma miteingebracht habe.Wir konzentrieren uns auf den österreichischen Markt inklusive der angrenzenden Nachbarländer. Man kann jetzt nicht sagen, von Werndorf wird Steiermark und Kärnten gemacht, sondern wir haben die Aufgabengebiete ein wenig aufgeteilt. Ein Teil wird in Wien, ein Teil in Werndorf gemacht. Grundsätzlich sind beide Standorte für das ganze Gebiet zuständig.Diese Privat- oder Zwei-Mann-Logistik war schon immer mein Baby. Das ist mein Steckenpferd seit vielen, vielen Jahren, weil ich einfach der Meinung bin, dass das ein Service ist, das absolut Zukunft hat. In jüngeren Jahren hat man alles selbst gemacht und selbst montiert. Je älter man wird, umso wichtiger wird einem Freizeit. Da ist es gut, dass man solche Partner hat, die einem das abnehmen. Wir gehen mit unserer Interieur-Schiene ja einen Schritt weiter. Wir planen komplette Objekte betreffend die Inneneinrichtung, stellen verschiedene Konzepte vor und organisieren vom Einkauf bis zur Fertigstellung alles.Es gibt inzwischen schon einen Mitbewerb. Vor vielen, vielen Jahren waren wir fast allein am Markt. Wir wollen uns aber auch dadurch abheben, dass wir nicht nur Transport und Montage machen, sondern auch Komplettlösungen anbieten. Wir organisieren zum Beispiel auch Komplett-Umbauten von Wohnungen.Wir haben uns einen Expansionskurs gesetzt. Wir haben die Aufgaben aufgeteilt. Ich bin jetzt auch wieder im Verkauf tätig. Der Plan ist, zusätzliche Kunden an Bord zu holen und zusätzliche eigene Teams einzustellen.