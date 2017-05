Umweltfreundlicher Shuttleverkehr zwischen Gössendorf und Graz

03.05.2017, 00:00 Uhr

„Wir leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz“, begründet Klaus Bannwarth, Niederlassungsleiter Gebrüder Weiss Graz die Entscheidung zum Ankauf des Dual-Fuel-LKW, der mit Diesel und Gas betrieben wird. Nachhaltigkeit ist im Familienbetrieb mit 6.500 Mitarbeitern und 150 firmeneigenen Standorten in der Unternehmensphilosophie verankert und Teil der Lieferkette, die ressourcenschonendere Transportlösungen ermöglicht. Mit einer Vielzahl an ökologischen und sozialen Maßnahmen gilt das Unternehmen, dessen Geschichte im Transportwesen mehr als 500 Jahre zurückreicht, auch als Vorreiter für nachhaltiges Wirtschaften.Seit 25 Jahren besteht zwischen Gebrüder Weiss und Sattler eine Partnerschaft. Aus einer anfänglichen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Zoll-Transporte, wurde Gebrüder Weiss zum größten Transportdienstleister des weltweit tätigen Textilunternehmens mit dem Hauptsitz in Gössendorf. Zudem übernimmt das Logistikunternehmen Teile der Lagerhaltung für Sattler PRO-TEX . Höhepunkt der partnerschaftlichen Zusammenarbeit im Jubiläumsjahr war die gemeinsame Anschaffung des umweltfreundlichen Shuttle-LKWs mit 17 Prozent CO2 Einsparung.„Bei Sattler ist die Kundenzufriedenheit oberstes Ziel. Das wollen wir möglichst energieeffizient und umweltschonend erreichen. Eine zuverlässige und termingerechte Logistik ist dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor“, sagt Sattler-Geschäftsführer Günther Gradnig. Ein Weg, den die beiden Unternehmen seit Jahrzehnten gemeinsam erfolgreich und ressourcenschonend gehen.