WKO und WOCHE unterwegs

04.05.2017, 03:30 Uhr

Thal, Hitzendorf und St. Barholomä läuten das Tour-Programm ein.

Folgende Betriebe wurden besucht:

Neues Jahr, neue Betriebsbesuche: Zusammen mit der Wirtschaftskammer-Regionalstelle Graz-Umgebung ist die WOCHE auch dieses Jahr unterwegs, um bei den heimischen Unternehmen an die Tür zu klopfen. Zum Auftakt für die GU-Nord-Tour ging es nach Thal, Hitzendorf und St. Bartholomä. Trotz allgemein positiver Rückmeldungen der heimischen Unternehmer waren Personalmangel und Hürden der Bürokratie wichtige Gesprächsthemen mit Regionalstellenleiter Stefan Helmreich.Café Restaurant Gasthof Thalersee, Friseur Romana und Kreuzwirt in Thal, Blumen Plettig KG, Reifen Tritthart, Gasthaus-Café Resch und Roth Gerald Installations GmbH in Hitzendorf sowie Stefan Adelmann in St. Bartholomä.(Alle Fotos: WKO)