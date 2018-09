WKO und WOCHE wieder on Tour

20.09.2018, 00:00 Uhr

Diesmal wurden die Gemeinden Hart und Raaba-Grambach besucht.

Vergangene Woche startete die WKO-Tour in Kooperation mit der WOCHE Graz-Umgebung in die Herbst-Saison. In den Gemeinden Raaba-Grambach und Hart bei Graz wurden von WKO-Regionalstellenleiter Stefan Helmreich und WOCHE-Medienberaterin Silvia Fasching zahlreiche Betriebe besucht und Herausforderungen sowie Problemstellungen besprochen. Zudem wurde die Firma Alpenheat Produktions- und Handels GmbH in der Gemeinde Hausmannstätten für 25 Jahre Unternehmertum von der Wirtschaftskammer Steiermark ausgezeichnet.Unisan GmbH, Viessmann Gesellschaft m.b.H., Eva Rizzi, Semlitsch Manuela, Martl Martina Kosmetik, Werbeagentur Greiner & Sommer OG, Alpenheat Produktions- und Handels GmbH