12.09.2018, 00:00 Uhr

Der Unternehmer Gerald Garber, als Experte für Fliesen aller Art, im großen WOCHE-Interview.

Gegründet haben wir den Betrieb 2007 in Eibiswald. Dann haben wir uns fünf Jahre auf Fliesen-Verlegung spezialisiert. Vor knapp sechs Jahren haben wir den Standort in Werndorf gekauft und unseren gesamten Betriebsstandort nach Werndorf verlegt. Hier ist der Umkreis perfekt für uns, auch vom Handling her. Die Erreichbarkeit ist perfekt. Unser Hauptgeschäft haben wir im Umkreis von 50 Kilometern.

Wir waren die Ersten, die mit den Zwei-Zentimeter-Produkten begonnen haben. Auch mit den Großformaten haben wir uns vor allen anderen getraut. Wir machen uns auch jedes Jahr die Mühe und fahren auf die Cersaie, zur größten Fliesenmesse Europas nach Bologna. Diese Produkte, die die Industrie auch erst in zwei Jahren anbieten wird, präsentieren wir bereits bei unserem Messestand auf der Häuslbauermesse. Wir wollen immer einen Schritt voraus sein. Unser größtes Kapital sind unsere guten Verkäufer und unsere guten Fliesenleger, mit denen wir dem Kunden ein Gesamtpaket anbieten können. Schnelligkeit steht nicht im Vordergrund, sondern Qualität ist das Wichtigste. Spezialisiert haben wir uns auch auf Terrassen-Sanierungen.Das ist auch für einen Profi schwer zu sagen. Bei uns steht die Ehrlichkeit an erster Stelle, und ich kann deshalb auch nicht sagen, dass der Baumarkt nur lauter Krempel hat.Wir haben die Fliesen zu 90 Prozent aus Italien und zu zehn Prozent aus Spanien oder Portugal. Wir haben bis zu 7.000 Quadratmeter Fliesen lagernd.Es kommt dabei sehr viel auf den Kunden an. Der Kunde muss entscheiden, was er haben will. Bei uns gibt es drei große Bereiche. Das sind die Holzoptik, die Natursteinoptik oder die Betonoptik. Poliert, hochglänzend oder matt, das muss der Kunde immer selbst entscheiden. Jede Fliese ist für sich schön. Ein großer Vorteil bei der Fliese ist die hohe Funktionalität.Wir wollen uns nicht vergrößern und nicht verkleinern. Wenn es die Wirtschaftslage zulässt, wollen wir in der Größe bleiben, in der wir sind, weil wir auch die Qualität bei der Betreuung für den Kunden beibehalten wollen. Unsere Kunden schätzen die Qualität, die sie bei uns bekommen.