Frühlingserwachen für die Küche mit dem Testsieger Berker: Gerade erst wurde Berker, Marktführer und Vorreiter für individuell designte Schalter und Steckdosen, mit dem market Quality Award für die höchste Weiterempfehlungsrate bei Schaltern ausgezeichnet. Vor allem das Preis-Leistungsverhältnis führt dazu, dass Berker uneingeschränkt empfohlen wird.

Deshalb – und weil wir das in unserem neuen Showroom im Graz Center West gebührend feiern wollen – verlost Siblik SmartHome, DER Spezialist fürs intelligente Zuhause, eine komplette Berker-Ausstattung für Ihre Küche. Damit bekommen Sie nicht nur intelligente, topmoderne Technik, sondern auch zeitloses, elegantes Design. Wie das aussehen kann, erleben Sie in unserem Showroom im Graz Center West sowie bei einem virtuellen Rundgang auf smarthome.siblik.com

Auf insgesamt 130 m² zeigen wir, was ein Siblik SmartHome alles kann. Das reicht von intelligenten Zutrittssystemen über Beschattungsregelungen und erneuerbare Energien bis hin zu Lösungen für ein altersgerechtes Wohnen. Wir sind nämlich der Meinung, dass man etwas Gutes immer noch besser machen kann. Darum haben wir TONI entwickelt. Der 24 Stunden-Serviceassistent ermöglicht im Alter oder bei Pflegebedarf ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden – mit allem Komfort und dem guten Gefühl absoluter Sicherheit. Auch das können Sie live in unserem Showroom unter die Lupe nehmen.

Und damit kommen wir auch schon zu unserer Gewinnfrage:

Welche Farbe zeigt TONI bei einem Alarm an? Kleiner Tipp: TONI versteckt sich im Schlafzimmer, auch bei der virtuellen Tour.

Außerdem würden wir von Ihnen gerne wissen:

Bauen Sie gerade oder steht ein größeres Bauprojekt an?

Denn intelligente Gebäudetechnik wird am besten bereits in die Planungsphase einbezogen – für die perfekte Umsetzung und die optimale Platzierung beispielsweise von Berker-Schaltern.

Jede richtige Antwort nimmt an der Verlosung teil. Die glücklichen Gewinner können ihre Komplettausstattung zum Beispiel aus einer der folgenden Berker-Serien wählen, die Sie auf unserem Beispielbild sehen. Links ist die Serie B.7 Glas Polarweiß abgebildet, rechts die Serie Q.7 Alu.