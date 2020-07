Besonders große Freude erfüllt die VeranstalterInnen, dass sich auch in diesen schwierigen Zeiten der Grazer Karmeliterplatz wieder in einen riesigen Töpfermarkt verwandeln wird - die „Claydays“ finden im August wieder in diesem schönen Ambiente statt!

Renommierte KeramikerInnen aus vielen verschiedenen europäischen Ländern zeigen einen aufregenden Querschnitt durch das keramische Handwerk und die zeitgenössische Keramik-Kunst.

Gebrauchskeramik für den Alltag in kunstvoller Ausfertigung wartet am Töpfermarkt genauso wie außergewöhnliche Designstücke, Schmuck, Skulpturen und vieles mehr darauf, die BesucherInnen in Zukunft nachhaltig durch ihr Leben zu begleiten und es zu bereichern.

Es gibt so vieles zu entdecken und zu erkunden: Der Engländer Russel Coates ist bekannt für seine Keramikmalerei und Sarka Hanzalkova aus Budweis liebt Fische in bezaubernden Keramikvariationen. Eva Mayer aus Österreich hat sich mit Raku und Porzellan der Japanischen Keramik zugewendet. Josef Mörth präsentiert Bad Gamser Keramik - und wer den „Kleinen Prinzen“ liebt, sollte unbedingt am Stand von Gerlinde Kail und Christian Krisch vorbeischauen, wo es noch viel mehr gibt, ... Ihre Tochter Annabel Kail zeigt, wie innovativ die junge Generation Keramik sieht. Besondere Feinheit zeichnet die Keramik des Ateliers Rauchblau aus Sachsen aus...

Doch das sind nur einige der AusstellerInnen, deren so vielfältige Kunstwerke zu einer Entdeckungsreise in die Welt der Keramik-Kunst einladen.

In den letzten Jahren gestalteten die Keramik Art Craft und MS Keramische Formgebung der Ortweinschule stets eine außergewöhnlich beeindruckende Ausstellung, was jedoch aufgrund der COVID-19-Maßnahmen im Schulbereich dieses Jahr leider nicht möglich ist. Wer dennoch nicht darauf verzichten möchte, sich aktuell über das künstlerische Schaffen der AbsolventInnen zu informieren, ist herzlich eingeladen sich die virtuelle Ausstellung der Meisterschule für Kunst und Gestaltung Graz anzusehen.

Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt: Am Samstag spielen die „Bingo Boys“ auf und am Sonntag begleitet die Live-Musik von „Cuvee Frizz“ mit „Gipsy Swing“ die BesucherInnen über den Markt.

An der „FahrBar“ - einer mobilen Lastenrad-Bar – kann man sich zwischendurch stärken und laben.

Seit 2018 wird der Töpfermarkt Graz von der Obfrau Petra Wildbacher und einem engagierten Team des Keramikforums Steiermark und der Landesinnung der Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker – (WKO) organisiert. Ihnen liegt es am Herzen, das Bewusstsein für die Kunst zu stärken, die auf dem Boden des erlernten Handwerks in so vielfältiger und fantasievoller Weise wächst und hier der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. So ist es dem Keramikforum auch wichtig, auf Reisen internationale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Daher kommen KeramikerInnen aus unterschiedlichen Ländern immer wieder gerne nach Graz, um an den Claydays teilzunehmen.

Handwerk, Kunst, Design - die Freude liegt in der Lebendigkeit und bunten Vielfalt, in der sich Tradition und modernes Design treffen und die BesucherInnen in ihrer Schönheit verführen.