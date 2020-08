HEY! Urbankiz Dance

Electronic - EDM

Charts #13 today

Charts #4 in subgenre today

Montaperti Roland

August 06, 2020

1993 - Musik und Tanzen war immer schon das Beste in meinem Leben, wobei ich besonders gerne House, Trance, HipHop, Acid, Dancefloor und Classic höre. Als ausgezeichneter Elektricboogie und Discotänzer erreichte ich mehrere Titel. Nebenberuflich arbeitete ich als LJ & DJ in Discotheken und war so immer mit der aktuellsten Musik in Kontakt. So bekam ich auch den Drang eigene tanzbare-elektronische Musik zu kreieren. Ich begann zu loopen, samplen, arrangieren und mixen. Mit kleinstmöglichen Mitteln erzielte ich den größtmöglichen Erfolg. So entstanden dann bald eigene Tracks in vielfältigen Stilrichtungen ,mein besonderes Interesse liegt aber mehr bei House Musik & Chill Out - Urbankiz - Musik . DBF (1993)