Ein Abend in Rovinj - Kroatien!

Immer wieder ist es ein Erlebnis,

wenn die Sonne im Meer versinkt.

Die Möwen fliegen ganz aufgeregt, über unsere Köpfe hinweg. Leider, ist dieses wunderschöne Naturschauspiel, auch gleich wieder vorbei.

Aber, der nächste Ausflug nach Rovinj kommt bestimmt. Ein paar paar Tage Urlaub, haben wir in Kroatien "Gott sei Dank" noch.

Wir fahren seit vielen Jahren, nach Kroatien in den Urlaub und so schön war es noch nie. Wenig Touristen und das Land, sowie auch die Menschen sind wunderbar.

Für die Einreise sollten alle Touristen schon Daheim, die Reiseankündigung für Kroatien beim ÖAMTC ausfüllen und auch eine Kopie vom Meldezettel mitnehmen. Natürlich, auch den Reisepass nicht vergessen.