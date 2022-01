Die steirische Landeshauptstadt landet in einem "Städte-Ranking" zu veganen und vegetarischen Restaurants österreichweit auf Platz 3. Damit kürt sich Graz zum Mekka für einen Ernährungsstil, der schon längst mehr ist als "nur" ein Trend.

STEIERMARK/GRAZ. Die Steiermark ist das grüne Herz Österreichs und die Steirerinnen und Steirer lieben es offensichtlich auch auf ihren Tellern grün. Anders ist die Auszeichnung, die die Mur-Metropole im Rahmen eines vom online-Portal holidu.at durchgeführten Rankings wohl nicht zu erklären: Dabei wurde erhoben, welche österreichischen Städte die meisten Lokale für Veganer:innen und Vegetarier:innen zählen. Zusätzlich wurde auch das sogenannte Suchvolumen für vegane und vegetarische Restaurants in den jeweiligen Städten untersucht, sprich wie oft wurde Graz in Zusammenhang mit einem bestimmten "veganen" Suchbegriff in der Internetrecherche aufgerufen.

Gesundes, veganes Frühstück gibts quer durch Graz ebenso geboten.

Wien, Salzburg, Graz

Graz belegt mit einer Auswahl an sechs veganen und zehn vegetarischen Restaurants wie gesagt den 3. Platz im Ranking. Die Internet-Nutzer:innen suchten demnach meist nach rein veganen Lokalen in Graz, und zwar im letzten Jahr im Schnitt 6.500-mal pro Monat.

Platz eins geht wenig überraschend an Wien, wo sage und schreibe 42 vegane und 53 vegetarische Restaurants zur Auswahl stehen. Die "Silberne" im kulinarisch-veganen Streifzug durch Österreich holt sich Salzburg mit einem Angebot von elf Restaurants, die ausschließlich vegane und vegetarische Speisen auf der Karte haben.

Ist bereits vor vielen Jahren auf den "grünen" Zug aufgesprungen: Mangolds-Chefin Julia Pengg

Mehr als nur ein Trend

Wie stark dieser Ernährungsstil ist, weiß die Grazer Gastronomin Julia Pengg zu bestätigen, die mit ihrem vegetarischen Familienbetrieb Mangold's bereits seit Jahren auf die grünen Zutaten für ihr Erfolgsrezept setzt: "Ja, das bestätigt uns natürlich auf unserem Weg, auch wenn Platz 3 noch ausbaufähig ist", wie Pengg schmunzelt, die mittlerweile schon wieder weiterdenkt und die Klimaziele vor Augen hat. "Mit unserem Food Saver-Projekt haben wir im Vorjahr allein 1,5 Tonnen Lebensmittel gerettet", freut sich die Mangold's-Chefin, die zwar rein vegetarisch gestartet hat, aber nun nach und nach auch die vegane Linie immer stärker bedient.

Hier kannst du in Graz vegan essen: Ginko, Grazbachgasse 33

Eisperle, Kaiserfeldgasse 22

Culture Exchange, Grazbachgasse 47

Erde, Andreas Hofer Platz 3

Swnig Kitchen, Kaiserfeldgasse 3

Tribeka, Kaiserfeldgasse 6 oder Grieskai 2 oder Technikerstraße 13 oder Leonhardstraße 82

Pizzata, Reitschulgasse 20

Greenhouse Herrengasse 7

Beanery, Zinzendorfgasse 20

Buna, Schmiedgasse 11

Mangold's, Griesgasse 11

Parks Art, Griesgasse 7 oder Zinzendorfgasse 4

Schloßbergbäckerei, Wickenburggasse 15

Waldherr, Gleisdorfer Gasse 21

Grisou,Griesplatz 4

"Ja, es geht auch ohne Fleisch", betont Ernährungsexpertin Manuela Konrad, "auch wenn darauf zu achten ist, dass pflanzliche Alternativen gefunden werden."

Fleisch muss nicht sein

Und nicht nur aus Klimaschutz-Gründen lohnt sich diese Ernährungsweise – auch aus gesundheitlicher Sicht spricht vieles für vegane und vegetarische Nachrungsmittel. "Meist leben Veganer:innen grundsätzlich gesundheitsförderlicher", erklärt Diätologin und Ernährungsexpertin Manuela Konrad. "Allein schon, weil sie meist nicht oder weniger rauchen und mehr Bewegung machen." Allerdings sei auf die Zufuhr von Vitamin B12 zu achten und generell sei bei veganer Ernährung eine gewisse Kompetenz im Ernährungsbereich und Lebensmittelkompetenz wichtig.

Und ohne Fleisch fehlt also nichts? "Nein, der Mensch muss nicht Fleisch und Milch konsumieren, es gibt eine Vielzahl an guten pflanzlichen Alternativen", betont Konrad. Wichtig sei auf die Eiweißzufuhr insgesamt zu achten, Hülsenfrüchte, Tofu oder etwa Seitan.

In diesem Sinne, Mahlzeit und lass es dir schmecken, wo auch immer.

