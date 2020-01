Im neuen Jahr wird gleich gejodelt

Am 2. Jänner findet in der Zeit von 14.30 bis 19 Uhr ein scherzhaft als "Ausnüchterungsjodeln" bezeichneter Kurs im Steirischen Volksbildungswerk (Herdergasse 3) statt. Die in Berlin lebende Grazerin Ingrid Hammer hat Jodeltechniken aus der ganzen Welt gesammelt, studiert und in ihre Lehrmethode integriert. In Abstimmung mit der Teilnehmerschar werden Jodler aus Skandinavien bis Afrika, von Amerika bis Georgien erlernt. Am 3. Jänner sind Kleingruppen- oder Einzelstunden möglich. Infos: mail@jodeln-in-berlin.de