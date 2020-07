Lateinamerikanische Klänge sind am Lendplatz zurück

Tolle Nachricht für alle Fans von lateinamerikanischer Musik: Am heutigen Mittwoch, den 22. Juli, startet um 18 Uhr die vom Club Lend Jahr für Jahr organisierte Reihe "Latin Live 2020!" durch. Silvio Gabriel und seine Band werden die Grazer an sechs Abenden (22. und 29. Juli, 5., 12., 19. und 26. August) mit heißen Salsaklängen in Stimmung bringen. Aufgrund der Coronakrise gibt es das Latino-Combeack inklusive Besucherbeschränkungen nicht am Lendplatz, sondern auf der Lendwiese unmittelbar am Platz. Für weitere Auskünfte steht Obmann Rudi Hinterleitner (0664/30 21 949) zur Verfügung.

