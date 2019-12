Top-Acts kommen zum Ball der Feuerwehren

Das Jahr 2020 beginnt gleich mit einem feurigen Highlight, findet am 18. Jänner doch der Ball der Grazer Feuerwehren, ein gemeinsamer Ball der Berufsfeuerwehr Graz, der Freiwilligen Feuerwehr Graz und der Grazer Betriebsfeuerwehren, in der Seifenfabrik statt. Während im Vorjahr Matthias Reim für eine tolle Show sorgte, konnten die Verantwortlichen diesmal Kerstin Ott als Hauptact gewinnen. Auch Marco Schelch und Verena Wagner, Boris Bukowski und Band sowie die Old School Basterds werden für Stimmung sorgen. Tickets gibt es via Mail (feuerwehrball@stadt.graz.at) sowie telefonisch (0316/872-57 07) und in der Zentralfeuerwache (Montag bis Donnerstag) am Lendplatz.