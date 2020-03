Was für ein Horror: Es gibt kostenlose Kino-Tickets

WOCHE und Cineplexx verlosen für den Horrorfilm "A Quiet Place 2" Karten für die Vorstellung am 19.3.

Mit dem Horrorthriller "A Quiet Place" gelant Regisseur John Krasinski im Jahr 2018 ein Kinohit, bei dem es um eine Familie geht, die nach einer mysteriösen Invasion versucht, auf der Erde zu überleben. Die Fortsetzung ließ nun nicht lange auf sich warten: "A Quiet Place 2" startet bald in den heimischen Kinos. Weiterhin ist die Gefahr durch die ebenso grausamen wie geräuschempfindlichen Kreaturen noch immer allgegenwärtig: So muss die Familie rund um Evelyn, die von Emily Blunt gespielt wird, ihren Alltag weiterhin in absoluter Stille bestreiten. Spannend wird es aber dann, wenn sie ihr sicheres Haus verlassen muss ...

Tickets gewinnen

Wer sich diesen Film nicht entgehen lassen will, hat jetzt die Chance: Gemeinsam mit dem Cineplexx Graz verlost die WOCHE 3x2 Tickets für die Filmvorstellung am 19. März. Einfach auf https://www.meinbezirk.at/3969486 mitmachen und mit etwas Glück gewinnen. Auf die Besucher warten dazu noch ein Softgetränk und Popcorn. Die Sieger sind eingeladen, sich auf www.meinbezirk.at zu registrieren und eine Filmrezension zu verfassen, die dann in der WOCHE abgedruckt wird.

Tickets für "A Quiet Place 2" gewinnen