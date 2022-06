Viele Menschen sind täglich auf die Arbeit der österreichischen Apotheken angewiesen. Wir haben uns ihre Serviceleistungen, Aufgabengebiete und Zukunftspläne angesehen.



STEIERMARK. Apotheken sind aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Als Versorger von rezeptpflichtigen und rezeptfreien Medikamenten bilden sie nicht nur eine Grundsäule des modernen Gesundheitssystems, sondern beraten täglich hunderte Menschen auf der Suche nach Heilung. Die Schaffung von Apotheken war auch ein wesentlicher Bestandteil des Weges in die Neuzeit. Mittlerweile gibt es steiermarkweit mehr als 200 Apotheken – mit steigender Tendenz.

Umfassende Leistungen



Das Leistungsangebot der Apotheken ist umfassend. Kernkompetenz ist die fachliche Beratung zu Arzneimitteln. Dazu zählen die richtige Einnahme und Dosierung von ärztlich verschriebenen Medikamenten sowie die Aufklärung über Wirkungen, Neben- und Wechselwirkungen. Apothekerinnen und Apotheker können auch Arzneimittel nach Maß selbst zubereiten („magistrale Zubereitung“). Auch generelle Gesundheitsberatungen zu Ernährung, Bewegung und Impfungen sowie Gesundheitschecks fallen ins Angebot. Einige Apotheken bieten Sonderleistungen wie das kostenlose Aufladen von mobilen Sauerstoffgeräten an.

Ein Symbol mit hohem Wiedererkennungswert: Der Äskulapstab als Zeichen für die Apotheken.

Jede Apotheke in Österreich hat dabei durchschnittlich 49 Stunden pro Woche geöffnet. An Wochenenden und Feiertagen wechseln sich die Apotheken mit dem Bereitschaftsdienst ab. Zudem wird rund um die Uhr an jedem Tag im Jahr der Apothekenruf unter der Nummer 1455 angeboten. Dieser liefert rasche und unbürokratische Auskunft über die nächstgelegene dienstbereite Apotheke. Auch pharmazeutische Fragen können direkt von dieser Apotheke beantwortet werden. Seit 2014 ist es möglich, über die Plattform APOdirekt.at bei mehr als der Hälfte aller österreichischen Apotheken Arzneimittel zu reservieren und vor Ort abzuholen. Der Versand von Arzneimitteln ist österreichischen Apotheken übrigens verboten, ausländische Apotheken dürfen nach Österreich versenden, wenn der Versand im entsprechenden Land erlaubt ist und das entsprechende Medikament in Österreich zugelassen, rezeptfrei und für den Eigenbedarf bestimmt ist.

Serviceausbau geplant

Stets wird auch an der Erweiterung und Optimierung des Serviceangebots gearbeitet. Ein wichtiger Punkt ist die Betreuung von Personen, die mehr als sechs Wirkstoffe als Dauerverordnung zu sich nehmen. Hier soll künftig mittels eines sogenannten Medikationsmanagements auf einen stärkeren Austausch zwischen Arzt, Apotheker und Patient gesetzt werden. So sollen Risiken, die durch eine Mehrfachmedikamentation auftreten können, frühzeitig erkannt und gemindert werden. Dieser Service sieht eigene Beratungstermine für betroffene Personen vor und befindet sich derzeit im Aufbau. Apothekerinnen und Apotheker sollen so maßgeblich zur längerfristigen Patientenbetreuung und zur Optimierung von Arzneimitteltherapien beitragen.

Impfen in Apotheken könnte kommen



Auch Impfen in Apotheken soll künftig möglich gemacht werden, wenn es nach der österreichischen Apothekerkammer geht. Gerhard Kobinger, Präsidiumsmitglied der Österreichischen Apothekerkammer, erhofft sich durch diese niederschwellige und leichte Zugangsmöglichkeit erhöhte Durchimpfungsraten, die insbesondere in Anbetracht der Corona-Pandemie, aber auch bei FSME- oder Grippe-Impfungen eine große Rolle spielen. Er verweist auf internationale Erfahrungen aus Deutschland, Irland und Dänemark, die eine deutliche Impfsteigerung durch das Angebot in Apotheken verzeichnen. Derzeit ist es in Österreich Apothekern untersagt selbst Impfungen zu verabreichen. Dafür müssen sie eine spezielle Impf-Fortbildung absolvieren. Laut Angaben der Apothekerkammer haben bereits 1.600 Apotheken eine nach internationalem Vorbild konzipierte Weiterbildung in diesem Bereich absolviert und würden bei einer entsprechenden gesetzlichen Anpassung bereitstehen.

