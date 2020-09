Kinderärztlicher Notdienst wieder im Einsatz

Der Kinder- und Jugendärztliche Notdienst (KIJNO) startet nach einer kurzen Sommerpause rechtzeitig vor Schulbeginn. Im Jahr 2020 wurde er trotz Corona sogar stärker in Anspruch genommen als 2019.Mehr als 2.000 Kindern und Jugendlichen hat der KIJNO, der Kinder- und Jugendärztliche Notdienst Graz, allein im ersten Halbjahr 2020 schon geholfen. „Die Kinder und Jugendlichen brauchen den KIJNO“, sagt daher auch Kinderärzte-Obmann Hans Jürgen Dornbusch, der den KIJNO ins Leben gerufen hat.

An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen stehen abwechselnd die kinder- und jugendärztlichen Ordinationen von Dornbusch, Peter Fritsch, Michael Lindinger und Gerald Wendelin, immer von 9 bis 13 Uhr für Notfälle zu Verfügung.

Dienst von Kindern und Eltern gefragt

Von April bis Juli 2020 kamen etwas weniger junge Patientinnen und Patienten in die KIJNO-Ordinationen als in den Vergleichsmonaten 2019, im Jänner, Februar, März und dann wieder im August waren es aber mehr. „Sicher hat die Corona-Zeit Eltern verunsichert, aber die Zahlen zeigen, wie wichtig der Notdienst für Kinder und Jugendliche ist“, sagt Dornbusch. Von Jänner 2019 bis August 2020 kamen in Summe mehr als 5.000. Er weist darauf hin, dass der freiwillige Notdienst der Ärzte auch zur Entlastung der Ambulanz am LKH-Universitätsklinikum Graz beiträgt. Aber was ist in Zeiten, in denen der Kinder- und Jugendärztliche Notdienst nicht offen hat? „Dann gibt es die Notfallambulanzen der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde Graz, den allgemeinen Ärztenotdienst Graz“ und außerhalb von Graz die Kinderabteilung am LKH in Leoben, so Dornbusch. Natürlich könnten speziell ausgebildete Fachärzte für Kinder- und Jugendheilkunde den jungen Patienten von 0 bis 18 Jahren am besten helfen.

Alle Infos über die jeweils geöffneten Ordinationen gibt es hier.