"Wir Menschen leben von Beziehungen", bringt Michael Schneider eine der größten Schattenseiten der Pandemie für unsere Gesellschaft auf den Punkt. Schneider leitet seit Anfang März die Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie 2 am LKH der KAGes Graz II, Standort Süd und erlebt damit in seiner täglichen Arbeit, was die Isolation seit einem Jahr mit den Menschen macht. Der 48-jährige Psychiater schildert dabei ein Beispiel aus seiner Praxis: "Einer meiner Patienten, verwitwet und kinderlos, war bis zum Lockdown I durch verschiedene Aktivitäten in Vereinen und durch regelmäßige Kaffeehausbesuche gut sozial vernetzt. All das hat ihm Halt und Sicherheit gegeben, doch von einem Tag auf den anderen hat es nichts davon mehr gegeben", berichtet Schneider. Diese Beziehungs- und Kommunikationslosigkeit habe schließlich zwangsläufig zu einer schweren Depression geführt.

Die Flasche als bester Freund

Dies sei aber nur eine von vielen Facetten psychiatrischer und psychischer Erkrankungen, die im Zuge der gesellschaftlichen Einschränkungen vermehrt auftreten – und dabei sind alle Altersschichten gleichermaßen betroffen. "Bei jungen Menschen macht sich das Fehlen von Sport, Schule und dem Freundeskreis bemerkbar, die Altersgruppe der 30- bis 55-Jährigen sorgt sich um ihre Existenz und die Generation der Ältesten leidet am schlimmsten unter der Vereinsamung." Eklatant sei laut Schneider der Anstieg von Suchtproblemen. "Alkohol und Co. wird oft als Ersatz für fehlende Beziehungen herangezogen."

Krankheit ohne Stigmata

Pandemie hin oder her, psychische Erkrankungen waren und sind stets virulent, werden aber gern verschwiegen und tabuisiert. Diesen Deckmantel des Schweigens zu heben, ist eines der erklärten Ziele von Michael Schneider in seinem soeben übernommenen Primariat. "Mir geht es darum, Mauern zu durchbrechen und immer und immer wieder darüber zu sprechen", so Schneider. Immerhin ist jeder vierte Steirer im Laufe seines Lebens von psychischen Belastungen wie Angst, Depression, Sucht, oder auch Essstörungen betroffen oder erlebt Krisen, die nicht mehr ohne professionelle Hilfe zu bewältigen sind. In diesem Zusammenhang setzt der Mediziner auch auf ein enges und gut organisiertes Zusammenspiel mit seinen Mitarbeitern und den Patienten. "Intervision und Supervision sind für mich zur Unterstützung für die täglichen Anforderungen selbstverständlich, damit das persönliche Engagement positiv wahrgenommen und einem eventuellen 'Burn out' präventiv gegen gewirkt wird." In Hinblick auf die Patienten ist Schneider ein "gemeinsamer Weg" wichtig. "Ich möchte einen der Schwerpunkte auf die Psychotherapie legen, das ist ganz entscheidend für Patienten, dass sie auch mit ihren eigenen Ressourcen ihr Leben wieder in die Hand nehmen können."

Anzeichen erkennen

Und was kann man tun, um es im Idealfall gar nicht so weit kommen zu lassen? "Das ist abhängig von der Erkrankung selbst", erklärt der Psychiater. "Aber Warnsignale sind Schlafstörungen, Änderungen im Tag- Nachtrhythmus, wenn ich nicht mehr Abschalten kann." Alarmiert sollte man auch sein, wenn sich eine allgemeine Mattigkeit, Motivationslosigkeit und innere Leere breit macht. "Gefragt sind jedenfalls auch die Partner und Mitmenschen", meint Schneider. Denn die Betroffenen merken vielfach gar nicht, wie es ihnen geht. Womit sich der Kreis schließt, denn nicht alle haben in der aktuellen Situation, Menschen und Kontakte, mit denen sie regelmä´ßig "in Beziehung stehen".