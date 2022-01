Kaum jemand in Graz ist derart auf Augenhöhe mit den Jugendlichen, wie die Jugendarbeiter:innen in den Jugendzentren. Wir haben mit Martin Rettenbacher von der Dietrichskeusch'n über gegenseitiges Lernen, zweite Chancen und Discord gesprochen.

GRAZ. Nahe dran sein an den Jugendlichen, das ist Kernpunkt der Jugendarbeit, weiß Martin Rettenbacher, Jugend- und Soziokulturarbeiter von der Dietrichskeusch'n, nur zu gut: "Wichtig ist es für die Jugendlichen einen sicheren Raum zu schaffen, sodass sie sich wohl fühlen und gerne wieder kommen. Die Jugendlichen kommen ja schließlich freiwillig zu uns und "opfern sozusagen ihre Zeit." Als Angestellter in der offenen Jugendarbeit sieht er sich dabei als Dreh- und Angelpunkt für die jungen Leute. "Wir haben ein offenes Ohr für die Anliegen der Jugend, unterstützen, wo wir können, und vermitteln weiter, wo es notwendig ist.", so Rettenbacher

Wichtig dabei ist für Rettenbacher die Jugendlichen da abzuholen, wo sie sonst hingehen würden. "Wie alle Jugendzentren haben wir keinen Konsumzwang, aber wir wollen den Jungen das richtige Gefühl von Freizeit geben", erklärt Rettenbacher und verweist auf den Eingangsbereich der Dietrichskeusch'n, welcher von einem Barbereich mit kleiner Bühne dominiert wird, "Da sitzen die Jugendlichen zusammen, da spielt Musik und dann plötzlich passiert etwas pädagogisches."

Ein offener Barbereich (ohne Konsumzwang) mit Bühne holt die Jugendlichen dort ab, wo sie auch sonst hingehen würden.

Stärken und Chancen

Zu dem niederschwelligen, pädagogischen Angebot in der 2018 frisch sanierten Dietrichskeusch'n gehören eine Küche, eine Werkstatt, hunderte Brettspiele, Musikinstrumente und Versammlungsräume. "Unsere Angebote sind da", erklärt Rettenbacher mit einem Augenzwinkern, "Die Jugendlichen können sie annehmen oder nicht. Aber natürlich fördern wir gemeinsame Aktivitäten, sei es in Form von Workshops, Ausflügen, oder einem einfachen Tischfussball-Match. Schließlich sind die Jugendzentren auch wichtiger Austauschpunkt für Jugendliche, die sonst eher nicht zusammen kommen."

Zentrales Motto ist dabei "Stärken stärken" und den Blick der Jugendlichen in eine erfolgsversprechende Zukunft zu lenken. "Wir legen keinen Fokus auf Defizite.", so Rettenbacher, "Darum ist mir auch das Prinzip der zweiten, dritten, vierten Chance so wichtig. Schließlich sind wir alle Menschen mit Fehlern, und das ist gut so. Aus Fehlern lernen wir schließlich und wir als Jugendarbeiter lernen von den Jugendlichen genauso viel, wie sie von uns. Manchmal passt es aber auch einfach nicht. Ein Jugendzentrum ist nur ein Angebot, ein breit gefächertes zwar, aber es muss angenommen werden, darum ist es wichtig, dass es in Graz 13 Zentren gibt. Jeder geht schließlich etwas anders an die Sache heran."

Für ein niederschwelliges, pädagogisches Angebot ist in den Gemeinschaftsräumen reichlich gesorgt.

Kreativ in der Krise

Wie wichtig den Jugendlichen "ihr" Zentrum ist, zeigen Rettenbacher auch die Erfahrungen in der Coronakrise. "Als wir quasi über Nacht zusperren mussten, haben wir schnell nach Alternativen gesucht. Dabei sind wir auf Discord gekommen." Diese Kommunikationsplattform, die vor allem aus der Gaming-Szene bekannt ist, bot die idealen Möglichkeiten ein virtuelles Jugendzentrum zu schaffen. "Einer unserer Jugendlichen hat uns bei der Einrichtung dieses virtuellen Auftritts enorm unterstützt.", berichtet Rettenbacher, "Das ging so weit, dass wir ihn sogar an andere Jugendzentren in Österreich als Unterstützer vermittelt haben, die von unserem Konzept so begeistert waren."

Besonders stolz macht Rettenbacher in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die Dietrichskeusch'n das Jugendzentrum mit dem besten männlich/weiblich Schnitt ist: "Letztes Jahr hatten wir 54% Mädchen und 46% Jungs. Das ist schon eine Leistung, wenn man bedenkt, dass viele Jugendzentren meist eher burschenlastig sind."

Der Erfolg gibt Recht

Martin Rettenbacher ist sich sicher, dass das Konzept Jugendzentrum ein erfolgreiches ist, wenn es auch mitunter schwierig ist, den Erfolg qualitativ zu messen: "Leider fehlen in Österreich Langzeitstudien zu Jugendzentren. Ich bin mir sicher, dass eine solche den Erfolg unserer Arbeit schnell aufzeigen würde. Schließlich kann die Jugendarbeit, wie kaum ein anderer Zweig, den Jugendlichen helfen neue Hobbies und neue Ideen zu entdecken und sich ein neues Umfeld zu schaffen" weiß Rettenbacher. "Einmal hatten wir einen Jugendlichen, der unglaubliche viele Baustellen hatte und auch schon bei anderen Jugendzentren raus geflogen ist. Bei uns konnte er sich ein völlig neues Umfeld aufbauen. Mittlerweile ist er erwachsen und engagiert sich selbst im Vorstand von zwei Jugendzentren. Solche Erlebnisse bestätigen mich einfach immer wieder aufs Neue in meiner Arbeit." berichtet Rettenbacher.

Zur Person:

Nachdem er sich seit 1993 in der Jugendarbeit ausprobiert hat, ist Martin Rettenbacher 2005 im Jugendzentrum Dietrichskeusch'n gelandet. Während seiner Tätigkeit dort hat er den Hochschullehrgang zum Jugend- und Soziokulturarbeiter des Landes Steiermark an der KF-Universität mit Kooperation der pädagogischen Hochschule absolviert. Seit 2013 bekleidet Martin die Postion des Teamleiters und ist sich sicher in der Jugendarbeit seine Berufung gefunden zu haben.

