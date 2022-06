Im Rahmen eines stimmungsvollen Festes wurde am Freitag nicht nur offiziell die Eröffnung des Ateliers Martin Auer gefeiert – mit der "Backstagetour" durch die moderne Backstube nahm "Erlebniswelt Wirtschaft" auch eine neue Erlebnistour ins Programm auf.

GRAZ. Ein eindrucksvolles Ambiente für ein stimmungsvolles Fest bot am Freitag das 2021 gestartete Atelier Martin Auer. Mit mehr als 250 Gästen, darunter viele Grazer Unternehmerinnen und Unternehmer wie etwa Gastronom Michael Schunko und Weltweitwandern-Chef Christian Hlade sowie Freunden und Familie des Bäckermeisters feierten Martin Auer und seine Frau Barbara die Eröffnung des neuen Headquarters in St. Peter.

Erlebnistour durch die Backstube

Gleichzeitig bot der Abend auch den Startschuss für eine neue Erlebnistour im Rahmen der "Erlebniswelt Wirtschaft": Das von der Creative Industries Styria abgewickelte Projekt gibt Einblicke in die unterschiedlichsten Unternehmen und ein Gefühl dafür, was und wie in der Steiermark produziert wird. Mit der "Backstagetour" bei Martin Auer sind es nun 51 Betriebe, die interessierten Besucherinnen und Besuchern Einblicke in ihre Herstellungs- und Produktionsprozesse gewähren.

CIS-Chef Eberhard Schrempf und Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl überreichten Bäckermeister und Unternehmer Martin Auer (Mitte) bei der Eröffnungsfeier am Freitag das „Erlebniswelt Wirtschaft“-Gütesiegel.

Brotkultur auf neuem Niveau

In der großen Backstube von Martin Auer werden sichtlich neue Maßstäbe in Sachen Backen gesetzt: Hochmoderne Technik trifft hier auf sorgsame Handarbeit und qualitätsvolle Zutaten. "Gib dem Brot die Seele zurück" lautet der Slogan des prominenten Grazer Bäckerbetriebs. Auf den ersten Blick mag die damit assoziierte romantische Vorstellung in der großen, kühlen Produktionshalle nicht aufkeimen. Erklärt der Bäckermeister aber, die hier gegebenen technischen und räumlichen Möglichkeiten würden nicht nur die Qualität der Backwaren, sondern auch die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wesentlich verbessern, wird verständlich, was Martin Auer im MeinBezirk-Interview mit dem Satz "Tradition ist oft eine schönere Erzählung als sie faktisch wirklich Gewicht hat" meint.

„Mit unserem Atelier wollten wir einen tollen Arbeitsplatz schaffen, an dem wir über Arbeit hinaus etwas Besonderes leisten. Für jedes Teammitglied und für unsere Gäste.

Martin Auer

Das 2021 gestartet Atelier Martin Auer feierte am Freitag seine offizielle Eröffnung – mit über 250 Gästen.

„Der steirische Leitbetrieb Martin Auer verbindet Tradition mit Innovation und hebt die Brotkultur auf ein völlig neues und einzigartiges Qualitätsniveau", bemerkte auch Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, die mit der Übergabe des „Erlebniswelt Wirtschaft“-Gütesiegels die Tour eröffnete. Durch die "Backstagetour" führen langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während des laufenden Betriebs. Die "Mitarbeiter:innenakademie", die Kaffeerösterei, die Getreidemühle und der Flagshipstore mit Café sind ebenfalls Teil der Führung.

"Backstagetour" bei Martin Auer