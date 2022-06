Am Dienstag fand in Graz die achte und somit letzte Regionalkonferenz im Rahmen der Kulturstrategie 2030 statt: Rund 200 Personen haben an der Erarbeitung der Kulturstrategie teilgenommen, die in einem großen Beteiligungsprozess entsteht.

GRAZ. Durch die gesamte Steiermark tourte der steirische Kulturlandesrat im Mai und Juni, um Ideen und Anliegen zu sammeln und so die Strategie der Kulturpolitik des Landes bis zum Jahr 2030 zu gestalten. Rund 1.250 Interessierte haben vor Ort an diesen Diskussionsveranstaltungen teilgenommen. Die achte und letzte Regionalkonferenz ging am Dienstag im Schauspielhaus Graz über die Bühne.

"Wir wollen damit ein neues Kapitel der Kulturpolitik in der Steiermark aufschlagen.“

Kulturlandesrat Christopher Drexler

Kulturlandesrat Christopher Drexler möchte ein neues Kapitel in der Kulturpolitik aufschlagen.

Foto: Nikola Milatovic

hochgeladen von Antonia Unterholzer

Stelldichein der Grazer Kulturszene

Neben Kulturlandesrat und Initiator des Beteiligungsprozesses Christopher Drexler waren mitunter Landesrätin Ursula Lackner, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Kulturstadtrat Günter Riegler und Stadträtin Claudia Schönbacher vor Ort, um sich an der Erarbeitung zu beteiligen. Am Nachmittag arbeiteten rund 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Kulturinitiativen, volkskulturellen Verbänden, Kulturinstitutionen, sowie Einzelkünstlerinnen bzw. -künstler an runden Tischen um unterschiedliche Felder der steirischen Kunst- und Kulturlandschaft auszuleuchten. Die Ergebnisse wurden am Abend der Öffentlichkeit präsentiert.

Dem Themenkomplex Kooperation wurde ein besonders starker Fokus gewidmet. Kooperation wurde dabei als Beziehungsarbeit auf Augenhöhe, nicht nur zwischen den Kulturschaffenden sondern auch im Austausch mit der Politik sowie den inhaltlichen Ressorts untereinander gesehen. Mehr Kooperation wünscht man sich auch im Bereich des Förderwesens. Ein wesentlicher Ansatz, der sich durch den Abend gezogen hat, war außerdem das „Teilen“ – von Ressourcen, Kompetenzen, Erfahrungen und Räumen.

Die Diskussionsinhalte wurden im Anschluss der Öffentlichkeit präsentiert.

Foto: Nikola Milatovic

hochgeladen von Antonia Unterholzer

Zukunft der Kulturstrategie

Nach Abschluss der Regionalkonferenzen werden nun die gesammelten Ergebnisse aller Thementische durch die Kulturabteilung des Landes Steiermark gesichtet, gebündelt und nach Themen sortiert. Sie sollen Teil der Grundlage für die zu erarbeitende Kulturstrategie 2030 sein. Ziel ist es, daraus über den Sommer kulturpolitische Leitlinien für die Kulturstrategie 2030 abzuleiten. Abschließend soll diese bis Ende 2022 in die Steiermärkische Landesregierung und den Landtag Steiermark zur Debatte und Beschlussfassung eingebracht.

Alle Kulturinteressierten in Graz und in der ganzen Steiermark sind auch weiterhin eingeladen, ihre Meinungen und Sichtweisen einzubringen. Über das Postfach kulturstrategie2030@stmk.gv.at können auch weiterhin Fragen, Wünsche und Anregungen eingebracht werden.