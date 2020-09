Chiara Maria: Musik-Multitalent erobert Graz

Gitarre, Ukulele, Harfe, Klavier, Gesang: Chiara Maria setzt neue Maßstäbe.

"Bodenständig mit Harfe, Gitarre und Gesang", so beschreibt die gebürtige Tirolerin Chiara Maria Krabichler, die unter ihrem Künstlernamen Chiara Maria auftritt, ihre Musik. Dass sie aber auf allen Instrumenten, die ihr in die Hände kommen, sicher ist, zeigt die Tatsache, dass sie auch Ukulele spielt. Die Musik- und Psychologie-/Philosophie-Lehramtsstudentin ist ein Multitalent und hat auch bereits ein eigenes Album herausgebracht. 2018 erschien ihre Solo-CD unter dem Titel "I hock am Sea" mit eigenen Dialektpop-Liedern.

Graz-Auftritte: Chiara Maria Krabilcher ist topmotiviert.

Foto: Ilvy Rodler

hochgeladen von Martina Maros-Goller

Als Barsängerin im Einsatz

Aber auch als Barsängerin hat sie sich bereits einen Namen gemacht. Hier konnte sie nicht nur zahlreiche Auftritte in Hotels und Bars verbuchen, sondern hat auch zahlreiche Festessen, Taufen und Hochzeiten musikalisch umrahmt. "Hier gibt es natürlich sehr viele Liedwünsche, die ich auch sehr gerne erfülle", verrät Chiara Maria, dass sie auch alle Klassiker in petto hat. Eine Besonderheit dabei ist auch ihre "Loop-Station". "Damit verbinde ich live mehrstimmigen Gesang, Klavier, Gitarre sowie Percussion." Mehr Informationen gibt es unter chiaramaria.at.