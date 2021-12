Das Grazer Performance Kollektiv Planetenparty Prinzip hat kreative Wege gefunden, um seiner Kunst in Zeiten von Corona Ausdruck zu verleihen.

GRAZ. Wie viele andere Bereiche ist auch die Kulturbranche stark von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Abstands-Regelungen, Veranstaltungsverbot, Lockdown und die damit verbundene Planungsunsicherheit machen Kunst- und Kulturschaffenden seit nun bald zwei Jahren zu schaffen. Der Kreativität der jungen Schauspieler und Schauspielerinnen von Planetenparty tut das aber keinen Abbruch. Schon bevor es die Umstände gefordert haben, hat das Performance Kollektiv mit verschiedensten (Kultur-)Techniken und Spielformaten gearbeitet.

So gesehen hatte das Planetenparty Kollektiv einen gewissen Vorsprung, als Anfang letzten Jahres die Kulturbranche auf den Kopf gestellt wurde und klassische Bühnenstücke nicht mehr umsetzbar waren, erklärt Gründungsmitglied David Valentek. Und nachdem sich das Planetenparty Prinzip nach eigenen Angaben ohnehin immer wieder neu erfindet, dauerte es nicht lange, bis ihr erstes Online-Format "Die Schaurein Schau" - eine Art Homevideo-Serie - geboren war.

David Valentek erzählt im Interview über die Planetenparty in Zeiten von Corona

Bitte spiel mich!

Abseits der pandemischen Realität ist die Gruppe neben Bühnenstücken spezialisiert auf interaktive Formate und Theater-Games. Bei ihrem monatlichen Format "Bitte spiel mich!" zum Beispiel lädt das Planetenparty Prinzip das Publikum ein, die Schauspieler:innen wie willenlose Spielfiguren aus dem Computerspiel "Sims" einen Abend lang über Walkie-Talkies zu steuern. Dabei gibt es dann Punkte, viel zu Lachen und ein bisschen was zum Nachdenken. Ausgehend von diesem interaktivem Format wurde dann die Corona-konforme Variante "Bitte spiel mich! Online" entwickelt - eine etwas abgewandelte aber nicht weniger unterhaltsame Alternative im Online-Gaming-Format. Dabei sein kann man hier als "Spieler:in" oder als Zuschauer:in.

Eine weitere Produktion, die der Pandemie entsprungen ist, ist der Piratensender "SED-TV". Hauptrolle in dem satirischen Schauspiel spielt hier die bereits 2014 ins Leben gerufene "Sozialistische Eingreif Druppe" - eine von wirren Ideologien getriebene, Propaganda betreibende Genossenschaft, die die Probleme der Welt zu bekämpfen vermag. Im Februar 2021 erschien die SED dann wieder auf der Bildfläche und nimmt sich den Corona-geschuldeten Herausforderungen an, diesmal im ORF-Format unter dem Motto "Ein Tag SED-TV, ein Tag ORF so wie er eigentlich sein sollte".

Die Krise als Thema

An kreativen Ideen, um im gehabten Stil überspitzt aber subtil gesellschaftliche Phänomene in theatrale Formen zu übersetzen, mangelt es dem Planetenparty Kollektiv also auch unter den gegebenen Umständen nicht. In ihr künstlerisches Schaffen sind die Pandemie und ihre gesellschaftlichen Folgen durchaus auch inhaltlich eingeflossen, erzählt David Valentek. Themen wie Isolation, Solidarität, Ideologie und Krise wurden in den vergangenen Monaten in den Produktionen aufgegriffen, jedoch nicht dezidiert in Zusammenhang mit Corona. Vielmehr handelt es sich bei den meisten Begleiterscheinungen der Pandemie ganz Allgemein um gesellschaftspolitische Themen, die auch unabhängig von Corona existieren und somit auch schon vorher relevant waren.

Bereits 2015 hat sich das Performance Kollektiv zusammengeschlossen und erfindet sich seitdem immer wieder neu

Fortsetzung folgt

Trotz den erfolgreich entstandenen Online-Formaten, freut sich das Performance Kollektiv auf die nächsten Produktionen, die dann auch wieder in altbewährter Form stattfinden können. Die nächste größere Produktion ist "Rausch". Diese Tanzperformance, die am 24. Februar 2022 im Kristallwerk Graz Premiere feiert, setzt sich mit Fragen des zeitgenössischen Männerbildes auseinander.

Das regelmäßige Format "Bitte spiel mich!" soll am 22. und 29. Jänner wieder in Präsenz aufgenommen werden - sollte es Anfang nächsten Jahres wieder zu einem Lockdown kommen, wird auch wieder über eine Fortsetzung des Formats als Online-Variante nachgedacht. Und das ist nur eine kleine Auswahl des Programms, das uns in den kommenden Monaten von den "Planeten" erwartet.

Mehr über das Planetenparty Prinzip und Informationen zum aktuellen Programm findest du unter planetenparty.at.



