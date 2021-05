Der Hit "Franz, fahr net nach San Franciso" fehlt bis heute auf keinem Zeltfest in Österreich, die Urheber dieses Hits feiern heuer ein ganz besonderes Jubiläum: Die Brüder Bernd und Werner Reischl gründeten anno 1971 die steirische Tanz- und Schlagerband "Regenbogen". Komplettiert wurde das bunte Quartett damals von Johnny Csontala als Schlagzeuger und Cäsar Tieber. Nach ersten Stationen in der "Grotte" und beim "Hackl" in Lannach wurde das Tanzlokal "Hörzer in Muttendorf bei Dobl zur Heimstätte der vier Musiker, deren Auftrittsmode immer in den Farben des "Regenbogens" glitzerte. Der erste Hit "I bin a Steirer" landete auf Platz 2 der damaligen Austro-Parade auf Ö3, der oben zitierte "Franz", eine Co-Produktion mit den "Zangtalern", verkaufte sich allein in Deutschland rund 500.000 Mal, bekannte Musiker wie Gotthelf Orthacker und Werner Höflechner waren viele Jahre Teil der steirischen Band, die aus der selben Dynastie entstanden ist wie die White Stars.

Bunt wie der Regenbogen: Werner und Bernd Reischl (in gelb und blau) gründeten die Band 1971.

Dieser Tage gab's übrigens doppelten Grund zum Feiern: Gründungsmitglied Werner Reischl, der später mit seinen religiösen Liedern ("Sing mit mi ein Halleluja) erfolgreich war, wurde 70. Eines dementieren Bernd und Werner Reischl allerdings schmunzelnd: "Nein, Comeback-Pläne gibt es von uns jedenfalls keine."