Der Tummelplatz wird zur Urlaubsdestination

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah: Das hat sich auch Bernhard "Bernd" Schäffner von "Schäffners Café – Bar am Tummelplatz" gedacht und sein Lokal in Urlaubsstimmung gebracht. Die Idee, unterschiedliche Zonen zu schaffen, entsprang "der eigenen Vorstellung, Zeit mit Freunden oder Familie in der Stadt verbringen zu wollen", schmunzelt Schäffner. Er wolle den Gästen Möglichkeiten bieten, sich zu entspannen, ganz egal, ob sie in der Sonne oder im natürlichen Baumschatten frühstücken, Kaffee trinken oder auf ein After-Work-Getränk vorbeischauen.

Bei Schäffner's gibt's im Sommer Flammkuchen und Mules.

Foto: Ripix

hochgeladen von Christoph Hofer

Urlaub mit Flammkuchen und Co.

Das Strandbar-Feeling kommt jedenfalls nicht zu kurz: Dafür sorgen Hochtische um den eigens dafür angefertigten Eichentisch oder auch die Liegestühle. Die Schäffners – dabei ist auch schon Junior Leo – genießen bereits Flammkuchen in allen Varianten, Mules, Mocktails und vieles mehr.