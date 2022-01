Jetzt aber: Die Grazbürsten brechen mit ihrem neuen Kabarettprogramm so einige Tabus.

Ziemliches Pech hatten dieses Jahr die "Grazbürsten", fand doch die Premiere ihres neuen Programms nur einen Tag nach Verkündigung des vierten Lockdowns statt. Nur einmal hat die Gruppe "Tabuhudler" also bis jetzt gezeigt – umso größer die Vorfreude auf das neue Jahr. Ab Freitag, 21. Jänner, sind endlich wieder Vorstellungen geplant.

Pointierte Tabuthemen

Mit "Tabuhudler" bitten die Grazbürsten schon zum 37. Mal kabarettbegeisterte Zuseher aus ganz Österreich in die Steiermark: Dieses Mal dreht sich – wie der Titel schon verrät – alles um treffsichere Pointen rund um das Thema "Tabu". Mit dabei ist das gewohnte Ensemble mit Jutta Panzenböck, Moritz Linni, János Mischuretz, Philipp Moretti und Josef Schuster. Begleitet werden sie von Gerhard Wanker am Klavier. Alle Vorstellungen finden dieses Mal übrigens im Novapark-Flugzeughotel in der Fischeraustraße 22 statt und starten um 19.30 Uhr. Ausnahmsweise gibt es dieses Mal jedoch auch zwei Termine um 16.30 Uhr, gedacht für nachtscheues Publikum.

Mehr Information: "Tabuhudler" ab 21. Jänner 2022 im Flugzeughotel Novapark

Karten: tickets.grazbuersten.at

