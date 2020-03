Ein neues Song-Album freut auch Cordula

Chartstürmer Josh gastiert Mitte März im ppc: Mit der WOCHE hat er über sein neues Album gesprochen.

Mit "Cordula Grün" und "Vielleicht" hat er in den letzten beiden Jahren die österreichischen Charts gestürmt, jetzt gastiert Josh wieder einmal in Graz.

Am 19. März ist der gebürtige Wiener mit seiner Band im ppc zu Gast (19 Uhr), die Fans können sich neben den Klassikern aber auch auf zahlreiche neue Songs freuen. "Ich freue mich auf meinen nächsten Graz-Auftritt, es gab schon ein paar tolle Abende für mich in der Stadt", sagt der 33-Jährige, der mit seinem Stil zwischen Pop und Rock die Herzen der Fans im Sturm erobert hat. Derzeit arbeitet Josh auch an seinem zweiten Album. "Ich bin noch mitten im Schreiben, im Herbst soll es dann erscheinen."

Stolz auf Amadeus

In Graz wird er dennoch bereits einige neue Songs präsentieren. "Es wird wieder um Alltagssituationen, in die sich viele Menschen hineinversetzen können, gehen." Vor allem auch durch persönliche Erlebnisse lässt sich Josh gerne inspirieren. "Es steckt sehr viel von meinem Leben in den Songs." Zu seinem Leben gehören mittlerweile auch zahlreiche Erfolge. Im Vorjahr wurde er beispielsweise mit dem Amadeus Austrian Music Awards für seinen Sommerhit "Cordula Grün" ausgezeichnet. "Natürlich macht es mich stolz, so einen Preis zu bekommen, auch mein Bekanntheitsgrad ist gestiegen. Aber eines ist klar: Am nächsten Tag geht das Leben ganz normal weiter", sagt Josh, der allein im Vorjahr 80 Live-Auftritte hingelegt hat. Heuer geht es in dieser Intensität weiter, Graz ist bereit für den Wiener ...