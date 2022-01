Der Personalmangel im inklusiven elementarpädagogischen Bereich bringt Grazer Familien in eine prekäre Lage. Gemeinderätin Manuela Wutte sieht die zuständigen Stellen in der Verantwortung und fordert bessere Arbeitsbedingungen für diesen Berufszweig.

GRAZ. Wie dramatisch die Personal-Situation im Bereich der inklusiven Elementarpädagogik werden kann, zeigen zwei Fälle, die sich unlängst in Graz zugetragen haben: eine Grazer Familie mit berufstätigen Eltern sah sich, nachdem eine Elementarpädagogin in Karenz gegangen war und die Betreuungsstelle keine Vertretung finden konnte, mit der Schließung selbiger Ganztagsbetreuungsstelle für das eigene Kindes mit Beeinträchtigungen konfrontiert. Eine andere Familie wird unterdessen trotz ausreichend früh gestarteter Suche wohl keinen Betreuungsplatz erhalten, da die entsprechenden Stellen überlastet sind.

Es sind Fälle, wie diese, die Gemeinderätin Manuela Wutte (Grüne) die Missstände im (Elementar)Pädagogischen Bereich aufzeigen, der sich durch belastende Arbeitsbedingungen für viele Pädagog:innen und Kinderbetreuer:innen und eine damit verbundene hohe Absprungrate auszeichnet. Prekär sieht Wutte die Situation besonders dann, wenn der daraus resultierende Personalmangel Familien trifft, die auf eine ganztägige Betreuung angewiesen sind und im Falle der oben genannten Familie völlig unvermittelt vom Verlust dieser Möglichkeit getroffen werden. Für die Familie konnte mittlerweile eine einigermaßen passable Lösung gefunden werden, allerdings sieht sie nun die zuständigen Stellen in der Verantwortung.

Massnahmenpaket geschnürt

In der vergangenen Gemeinderatssitzung richtete Wutte daher eine Frage an Kurt Hohensinner (ÖVP), Stadtrat für Jugend und Familie, welche Massnahmen er für die Aufrechterhaltung bzw. Gewährleistung adäquater Kindesbetreuung zu setzen gedenke.

In seiner Antwort verwies Hohensinner auf laufende Gespräche mit den zuständigen Landesstellen und deren Absicht das (Aus)Bildungsangebot dieser Berufsgruppe fortan attraktiver zu gestalten. Hierfür werde ein Massnahmenpaket beschlossen, welches einerseits mehr Ausbildungsplätze in Bereich Elementarpädagogik vorsieht, sowie eine entsprechende Reihung bei der Platzvergabe, bis sich die Situation verbessert.

Für die Übergangszeit sollen zudem weitere Stellen im Bereich Sonderpädagogik gesucht werden, die bei Bedarf eingreifen bzw. übernehmen können. Notfalls können auch Pädagog:innen durch eine kurze Zusatzausbildung eine "Dispens" erhalten und zur Überbrückung die Betreuungsaufgaben für Kinder mit Beeinträchtigungen übernehmen können, worin Hohensinner jedoch ein "zweischneidiges Schwert" sieht, da letzten Endes die Betreuung von entsprechend ausgebildetem Personal verrichtet werden müsse.

Hilfe für Betroffene

Bis zur Verbesserung der Zustände wird wohl noch einige Zeit vergehen. Bis dahin stehen verschiedene Einrichtungen, darunter die Anwaltschaft für Menschen mit Behinderungen oder der Familienentlastungsdienst, welcher von verschiedenen Organisationen angeboten wird, den betroffenen Familien beratend bzw. unterstützend zur Seite.

