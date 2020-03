"Who run the world? Girls!" Passend zur Liedzeile von Beyoncé lud die "Steirerin" rund um Geschäftsführerin Nicole Niederl und Chefredakteurin Alexandra Reischl anlässlich des Weltfrauentages zu einem "Get together" ins Aiola Living Hotel von Judith Schwarz. „Wir wollen nicht auf Themen vergessen, wo wir Handlungsbedarf in puncto Gleichstellung sehen. Denn solange es einen ,Equal Pay Day' gibt, der darauf hinweist, dass Frauen und Männer ungleich entlohnt werden, ist es uns ein Anliegen, zu sensibilisieren“, so Niederl. Dabei netzwerkten etwa die Landesrätinnen Juliane Bogner-Strauß und Doris Kampus, Designerin Eva Poleschinski, Holding-Graz-Vorständin Barbara Muhr, Steiermärkische-Vorständin Walburga Seidl, Klanglicht-Chefin Birgit Lill und "Frau in der Wirtschaft"-Vorsitzende Gabriele Lechner.