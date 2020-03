Für ihr brandneues Video zum Song "Champagne Drag Queen" haben die Linzer Indie-Rocker von "Call me Astronaut" einen ganz besonderen Grazer Star engagiert, denn Dragqueen Gloria Hole schlüpft in die Hauptrolle. "Im Video geht es darum, dass eine in der Vergangenheit große Diva nicht mehr an ihre alten Erfolge anknüpfen kann und dafür Spott und Häme einstecken muss, welche sie nach und nach mit Champagner ertränkt. Aber am Ende nach einer durchzechten Nacht erkennt sie, was wirklich im Leben zählt: ein wertfreies Miteinander ohne Vorurteile“, erzählt die Dragqueen. Gedreht wurde das Video vergangenen Herbst in Linz.

Hier geht es zum Video.