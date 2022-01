Von "Pentatonix" bis "Slipknot": Welche Konzerte man in der Grazer Messe heuer endlich nachzuholen gedenkt.

Endlich, endlich Live-Musik: Die Messe Graz hat für 2022 bereits ein volles Programm vorgelegt. Von Electro bis Metal ist alles dabei. Den Anfang macht am 5. April die Gruppe "Pentatonix", die mit ihren A-cappella-Songs schon drei Mal mit Grammys ausgezeichnet wurden. Nur zwei Monate später macht am 4. Juni Sarah Connor in Graz Station: Sie präsentiert ihr zweites deutschsprachiges Album "Herz Kraft Werke" in einer unvergesslichen Open-Air-Show.

Weiters endlich in Graz ist die amerikanische Metalband "Slipknot", die eigentlich schon dieses Jahr in der Messe auftreten hätte sollen. Jetzt wurde ein "Nachholtermin" am 27. Juli 2022 fixiert, an dem die Musiker Songs aus ihrem neuen Album "We Are Not Your Kind" spielen werden.

Open-Air der Extraklasse

Electro-Fans aufgepasst: Nur drei Tage nach dem großen Slipknot-Auftritt findet am 30. Juli das Musik-Festival "Electric Nation" statt, das als "größte Open-Air-Party der Stadt" angekündigt wurde. Geladen ist unter anderem der französische DJ David Guetta. Außerdem wird der amerikanische DJ Steve Aoki auflegen.

Im Herbst kommt dann noch die "beste Band der Welt" nach Graz: "Die Ärzte" spielen am 8. September 2022 in der Stadthalle auf und versprechen, die Ohren ihrer Zuhörer einem grenzenlosen Stresstest auszusetzen.

Und für alle, die lieber langfristiger in die Zukunft blicken: Fürs Frühjahr 2023 hat sich David Hasselhoff mit einem Konzert angekündigt.

