Die Kunstuniversität Graz (KUG) setzt am 25. April mit einem Benefizkonzert im Mumuth ein klangvolles Zeichen für den Frieden. KUG-Studierende und -Lehrende, sowie das ukrainische Folklore-Gesangs-Ensemble "Fanja" präsentieren ein vielfältiges Programm – teilweise mit Musik von ukrainischen Komponist:innen.

GRAZ. Die Kunstuniversität Graz versteht sich als ein Ort, an dem Kunst und Musik Grenzen überwinden. "Die KUG ist stolz auf das friedvolle künstlerische Miteinander von Menschen aus 67 verschiedenen Nationen, darunter auch junge Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine", heißt es vonseiten der Universität.

Klangvolles Zeichen für den Frieden

Institutsübergreifend wird am 25. April im Mumuth, dem Haus für Musik und Musiktheater, deshalb gemeinsam ein Benefizkonzert unter dem Titel "KUG4Peace" veranstaltet. KUG-Studierende und -Lehrende, unter ihnen auch Musiker:innen aus der Ukraine, aus acht verschiedenen KUG-Instituten und damit auch unterschiedlichen künstlerischen Sparten stehen gemeinsam auf der Bühne. Mit dabei ist auch das ukrainische Folklore-Gesangs-Ensemble "Fanja".

Dargeboten werden bei dem Benefizkonzert Werke, die den Mitwirkenden besonders am Herzen liegen und teilweise auch von ukrainischen Komponist:innen stammen.

Durch den Abend führt KUG-Vizerektorin Constanze Wimmer. Die Einnahmen, die über eine freiwillige Spende gesammelt werden, gehen an den Ukrainischen Kulturverein in Graz "Ridna Domivka", der sich für die geflüchteten Ukrainer:innen in Graz einsetzt, sie im Kulturverein in kulturelle Arbeit einbindet und Kindern wie Eltern Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Lage anbietet. Die Obfrau Galyna Skotnik wird bei der Veranstaltung über ihren aktuellen Alltag berichten.



Benefizkonzert "KUG4Peace"

Montag, 25. April 2022, 19.30 Uhr

Mumuth, György-Ligeti-Saal, Lichtenfelsgasse 14, 8010 Graz

Eintritt: Freiwillige Spende