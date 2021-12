Nun auch Container: Taxi-Gruppe baut aus und setzt auf „Frauen-Power“.

"Frauen an die Macht!“ Genau dies ist bei der Familie Knauss passiert. Lisa Knaus steht als „Frontfrau“ an der Spitze der Grazer 889-Taxi-Gruppe. Eine smarte Lady, 27, Jus-Studentin, ledig und echt cool. Vom Herrn Papa, Horst Knauss, 56, auf den „Thron“ gehoben. Lisa steht nicht gerne im „Blitzlicht“, ist ruhiger als der Vater.

Vom Fahrer zum Flottenkapitän

Aber zunächst ein Blick retour. Horst Knauss fand vormals bei 2801 als Driver den ersten Kontakt zur Taxi-Branche. 1990 startete er seine eigene 889-Flotte. Daneben war er bei der Fahrschule Mayer am Ruder, diese gab er ab, um sich ganz auf neue Aktivitäten zu konzentrieren. Still und heimlich baute er sein „Imperium“ aus, kaufte 2006 die Postgarage in der Puchstraße 145. Von da an ging es steil bergauf.

Tochter übernimmt

Nun „regiert“ Lisa als Geschäftsführerin in fünf Bereichen. Dazu gehören: 889, mit rund 50 Leuten im Sold, weiters die eigene Taxi-Company und eine Linie mit Taxiausstattung. Da sind auch Mitbewerber, wie 878, dann eine Immobilien-Schiene und zu guter Letzt noch ein neues „Container-Dorf“. Dieses wird vor Ort gerade mit 72 Containern aufgebaut. Und wenn man Lisa fragt, wo sie zuerst angreift: „Ich bin das Mädchen für alles, wo man mich braucht, bin ich da.“

Sie kennt das Taxi-Geschäft von der Pike auf und hat auch selbst den Taxi-Schein gelöst. „Aber um ehrlich sein, ich bin fast nie dazu gekommen, selbst als Fahrer durch die Stadt zu kurven, es war daheim immer sehr viel zu tun.“ Deshalb hat sie auch ihr Jus-Studium ein wenig vernachlässigt, aber: „Ich werde es bald einmal schaffen, die Rolle und das Diplom in der Hand zu haben. Mir läuft nichts davon.“ Jetzt hat man den Container-Marathon vor sich. 72 Stück werden gerade aufgebaut, die gilt es zu verwalten, zu vermieten. „Wir haben das Ganze noch nicht einmal wirklich beworben. Zuerst muss alles stehen.“

