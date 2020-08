Homeoffice, keine Partys, keine Familienfeiern, keine Restaurantbesuche, die Welt hatte sich seit Mitte März wegen dem Corona Virus für viele Menschen von einem Tag auf den anderen komplett verändert. Nicht nur Gastbetriebe, KMU`s waren bzw. sind von der Corona Pandemie betroffen, Bühnen und Konzerthallen mussten schließen, und zugesagte Auftritte für Künstler, Musikgruppen sind weggebrochen. Aus diesem Grund ist man natürlich sehr froh, dass es jetzt wieder losgeht. Nach fast fünf Monaten ohne öffentlichen Veranstaltungen - Konzerten usw. haben sich zwei engagierte Grazer Unternehmer etwas Besonderes einfallen lassen.

Der Event & Zelthallenspezialist Rene Neubauer hat seit mehr als 35 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet Event-Planung und Durchführung. Als Zeltverleih sowie auch als Schausteller konnte er wie auch zahlreiche Menschen aufgrund von Covid-19 nicht mehr ihren Beruf ausüben. So beschloss er eine Idee, die er schon seit Jahren in seinem Kopf herumtrug, gemeinsam mit Christian Löschnigg-Geschäftsführer von Stunt.at umzusetzen. Aus dieser Idee wurde der Familienpark am Innovationspar in der Puchstrasse in Graz Puntigam geboren. Viele Schausteller, Zeltverleiher, Künstler, Ton &Licht und Bühnentechniker haben harte Tage, Wochen und Monate hinter sich, daher war es für beide von Anfang an klar gemeinsam mit Schaustellern, Musikerinnen wieder ins Tun zu kommen.

Hierzu stellte man mit viel Herzblut am Innovationspark Puntigam mit dem Freizeitpark ein Angebot für die ganze Familie zusammen. Seit 18.Juni diese Jahres bis Ende September 2020 kann man bei Fahrgeschäfte für Groß und Klein, Animationsprogramme, aber auch Süßes für Naschkatzen genießen. In Zeiten, wie diesen, wo die langanhaltende Ungewissheit Graz eingenommen hatte, war und ist es wieder an der Zeit aufzustehen und das gemütliche Zusammensein auch bei unterschiedlichsten Musik- Acts zu genießen, und den Menschen wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und Kinderaugen funkeln zu lassen, so die beiden Initiatoren Rene Neubauer und Christoph Löschnigg, die mit voller Begeisterung und Leidenschaft hinter dem stehen was sie tun. Das spürt man auch von der ersten Sekunde an wenn man diese tolle Location betritt. Der Freizeitpark Puntigam versucht nicht nur mit KünstlerInnen aus verschiedene Musikrichtungen seine Gäste zu unterhalten, sondern ein rundes Angebot mit Biergarten, gutes Essen, Getränken und vielen Vergnügungsparkangeboten für die ganze Familie zu schaffen.

Mit dem Eventzelt- dem ehemaligen Österreichische Nationalzirkuszelt hat man auch für Künstler eine tolle Location für ihre Auftritte geschaffen. So waren bisher Künstler wie Oliver Haid, Natalie Holzner, Marc Andrae sowie die Gruppe Egon 7 im Eventzelt am Innovationspark zu Gast. Einer der Höhepunkte war zweifelsohne das spezielle Feiertag - Maria Himmelfahrt Programm mit den Auftritten des sympathischen Schlagersänger Andre` Fenna und der wohl besten Live Band Österreichs - der Kärntner Gruppe Meilenstein. Schlagersänger André Fenna der sich mit seinen gefühlvollen Hits in der Schlagerbranche einen Namen gemacht hat, konnte wiederum einmal mehr, mit seinen Hits sowie seinem aktuellen Single Titel "Ewig Jetzt" seine Fans begeistern, die eine richtige Fenna Party im Familienpark Graz feierten. Auch eine weibliche Polterrunde suchte den Familienpark auf, und performte gemeinsam mit Andre` Fenna seinen Hit Titel "Anna Lena".

Das Highlight des Tages war der Auftritt der besten Live Band Österreichs der Gruppe Meilenstein. Auch sie haben aufgrund der Corona Pandemie an die 70 Auftritte verloren, und standen nach fünf Monaten wieder das erste Mal auf der Bühne, was Leadsänger Helmut "Heli" Brunner fast zu Tränen rührte.die fünf Vollblutmusiker treten neben kleineren Volksfesten auch auf bekannteren Veranstaltungen auf und waren beispielsweise bei der Wiener Wiesn, als Headliner beim Donauinselfest und beim Schweizer Musi Open Air zu sehen, und sind mittlerweile auch bei den großen TV Shows wie "Wenn die Musi spielt" oder "Starnacht am Wörthersee" als Begleitband nicht mehr wegzudenken. Was die fünf sympathischen Kärntner auszeichnet, ist nicht nur ihre geniale musikalische und gesangliche Qualität, sondern auch der Umgang mit ihren Fans. Nicht umsonst gibt es Fangruppen die beinahe zu jedem Konzert von ihnen kommen, so auch diesmal waren Fans aus den Kärntner Orten Liebenfels, Glantschach, Klagenfurt und Arnoldstein nach Graz gefolgt. Aber auch aus Oberösterreich, Niederösterreich, dem Burgenland und natürlich aus der Steiermark konnten begrüßt werden. Bei ihrem Auftritt im Eventzelt konnten Sie mit ihren Titeln wie "Maria, ich vermisse Dich sehr", dem Feuerwehrsong " Männer wie wir", oder Hits wie "Na, na verlorene Liebe", "Wovon ich träume", "Ich liebe Dich doch", bis hin zu "Gib mir deine Liebe" und ihrem größten Hit "Christin" das Publikum restlos begeistern.

Der Familienpark ist vorerst bis Ende September noch mit Veranstaltungen geplant, doch gibt es auch eine bereits genehmigte Verlängerung bis zur Weihnachtszeit.

Bereits Ende August am 28.- 30. August 2020 erwarte die Besucher die Veranstaltung "ROCK THE TENT" mit Bike & US Car Parade, Tattoo Stände, bis hin zu Rockbands wie "The Borderlords" "Status Quo Double Group" "The RidinDudes" die bereits fixiert sind, und als Abschluss ein Bikerfrühstück.

Nähere Infos unter: https://www.facebook.com/familyparkgraz.at/