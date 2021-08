Ein Kunstjahr-Projekt fand seinen Abschluss unter dem Motto "Zusammenleben in Vielfalt – Respekt statt Toleranz".

ISOP, der Verein für innovative Sozialprojekte, reihte sich mit seinem Projekt „Graz – Stadt der vielfältigen Zukunft: Ohne Angst verschieden sein“ in die vielfältigen Beiträge zum Grazer Kulturjahr 2020 ein. Die Schlusspräsentation ging am vergangenen Freitag über die Bühne.

Projektleiter Fred Ohenhen und ISOP-Geschäftsführer Robert Reithofer rundeten das gesamte Projekt erfolgreich mit einem sehr gut besuchten, facettenreichen Abend unter dem Motto "Zusammenleben in Vielfalt – Respekt statt Toleranz" ab.

Diskussion

Unter die Besucher mischten sich u.a. Kulturjahr-Manager Christian Mayer, SIAK-Leiter Rupert Gruber und Völkerrechtler Wolfgang Benedek. Gezeigt wurde der eigens produzierte Kurzfilm „Religiöse Vielfalt in Graz“. Diskutiert wurde vor Ort zu den Themen Vielfalt, Religion und Rassismus im 21.Jahrhundert mit Historiker Helmut Konrad, Daniela Grabovac von der Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Pastoralassistentin Waltraud Hamah Said-Hödl, dem Mitglied einer jüdischen Gemeinde Janina Engel sowie Asker Bassem von der Uni Graz.

Zudem trat Precious Nnebedum als Poetry-Slammerin auf.