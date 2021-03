Wie wir das Beste aus uns machen, anstatt nie zufrieden zu sein, verrät Familienflüsterer Philip Streit.

Ist Perfektionismus so schlecht wie sein Ruf? Die Psychologie sagt: Es gibt zwei Arten von Perfekt-sein-Wollen. Grundsätzlich ist es gut, hohe Ansprüche an sich selbst zu stellen, um das Beste aus sich selbst herauszuholen. Im Wissen, dass Fehler zum Gelingen dazugehören, ist diese Art von Perfektionismus dienlich. Daneben gibt es eine andere Form, die hinderlich ist. Man denke an Menschen, die alles zu 100 Prozent richtig machen wollen und scheinbar nur damit zufrieden sind. Phrasen wie „ich muss“ oder „das ist nicht genug“ gehören zu ihrem Standardrepertoire. Perfekt sein setzen sie mit Selbstwert gleich. Zugleich scheitern sie an der Aussichtslosigkeit dieses Unterfangens. Eine Abwärtsspirale des Grübelns, Zweifelns und zwänglerischen Verhaltens beginnt.

Aber es gibt da einen Weg raus:

Richten Sie den Blick auf das große Ganze, was gelingen soll, anstatt alles in kleinste Details zu zerlegen. So verzetteln Sie sich. Seien Sie mitfühlend mit sich. Nur keine Angst vor Fehlern. Hören Sie auf, sich dauernd mit anderen zu vergleichen. Setzen Sie Ziele, die für Sie attraktiv sind, und finden Sie viele Wege, diese zu erreichen. Bleiben Sie dabei realistisch. Erlauben Sie sich, Fehler zu machen. Rechnen Sie damit, dass keiner fehlerlos ist. Ohne Fehler gibt es keine Entwicklung! Ersuchen Sie andere um Unterstützung. Zwei Gehirne leisten mehr als eines. Fangen Sie einfach an mit dem, was Sie sich vorgenommen haben, und überlegen Sie nicht lange wie. Machen Sie es einfach!

So kann das Beste in Ihnen zu blühen beginnen und außergewöhnliche Erfolge werden möglich.

Der Experte: Philip Streit

Der Experte für Familienfragen: Philip Streit

Foto: Jorj Konstantinov

hochgeladen von Lisa Ganglbaur

Philip Streit ist klinischer Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut, Lebens- und Sozialberater.

Seit 1994 leitet er das „Institut für Kind, Jugend und Familie“ in Graz, das auch jetzt für Sie unter 0316/77 43 44 da ist.

Web: www.ikjf.at

Leser-Fragen gerne jederzeit an: redaktion.graz@woche.at