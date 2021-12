Schauspieler Gerald Pichowetz macht einen Abstecher auf die Opernbühne: Aktuell ist er in "Clivia" zu sehen.

Schauspieler Gerald Pichowetz hat in seiner Karriere schon alle Stationen durch: Vom klassischen Sprechtheater ("Der Bockerer") über Musicals ("My Fair Lady") bis hin zu Film und Fernsehen ("Der Kaisermühlen Blues") reicht sein Repertoire. Aktuell ist er in der Grazer Oper in einer Neuproduktion der Operette "Clivia" zu sehen. Die Woche hat mit ihm vor seinem nächsten Auftritt (31. Dezember) über die Produktion und Lampenfieber gesprochen.

Nicht im Repertoire

Die namensgebende Clivia Gray ist eine berühmte Hollywood-Schauspielerin, die für einen Film in die fiktive südamerikanische Republik "Boliguay" reist, nur um dann festzustellen, dass ihr Drehteam andere Pläne hat: Das möchte nämlich in eigener Regie die örtliche Regierung stürzen. Damit noch nicht genug: Clivia verliebt sich auch noch! Es ist eine skurril-dramatische Operette aus den 1930ern, die die Oper Graz im neuen Jahr aufführt und mitten drinnen: Gerald Pichowetz als Komiker Gustav Kasulke. Eine Rolle, die eigentlich nicht in seinem Repertoire stand, wie er verrät. "Ich habe ja auch eigentlich in der Oper nichts verloren", fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu. Zuletzt stand der 57-jährige Schauspieler vor zehn Jahren auf der großen Opernbühne in der Landeshauptstadt: Damals wirkte er im Stück "Der Vogelhändler" mit.

Aufregung vor dem Auftritt

Man könnte meinen, dass ein derartiger Auftritt für Pichowetz nach so viel Bühnenerfahrung ein Klacks sein müsse, aber ganz so einfach ist es nicht. "Die Nervosität legt sich auch nach x Bühnenauftritten nicht", sagt er. Außerdem gehöre eine gewisse "Grund-Nervosität" sowieso dazu, "sonst steht man erst recht auf der Seife".

Privat ist er Stubenhocker

Auf der Opernbühne mimt Pichowetz in der Rolle von Gustav Kasulke einen Weltenbummler, doch privat schaut es ein bisschen anders aus, erzählt er: "Ich bin eher ein Stubenhocker. Die Wege des Berufs führen einen eh weit genug." Und wie weit: Seit er mit 17 an die Schauspielschule gekommen ist, hat Pichowetz so gut wie jede Bühnenform erfolgreich ausprobiert und konnte auch durch Fernsehproduktionen an Bekanntheit gewinnen. Man darf also gespannt sein, in welcher Produktion der 57-Jährige als nächstes auftauchen wird.

Mehr Information: Operette in drei Akten von Nico Dostal; Libretto von Charles Amberg & F. Maregg

Tickets:oper-graz.buehnen-graz.com/production-details/clivia

