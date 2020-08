Der EVENTGARTEN am Innovationspark in Graz Puntigam eröffnete vergangenes Wochenende mit einer Mega-Schlagerparty. Das Team rund um Veranstalter Rene Neubauer (Party- und Zelthallenspezialist), unterstützt durch Christian Löschnigg (Geschäftsführer von stunt.at Adrenalinpark) leistete, gerade in Zeiten wie diesen, Großes um mit dem Eventgarten am Innovationspark 10 in 8020 Graz Puntigam eine außergewöhnliche Location zu schaffen.

Samstag

MEILENSTEIN, die fünf sympathischen Kärntner Jungs Helmut „Heli“ Brunner, Jürgen Kulmesch, Jürgen Stefan Konrad, Henri Albi, Herbert Millechner, hatten große (Schlager)Hits, die besten Stimmungskracher und brandheiße eigene Hits mit im Gepäck. Nach Monaten des Stillstandes war es auch für Meilenstein sehr emotional zum erstem Mal wieder vor ihren Fans auf der Bühne zu stehen. Wie kaum jemand versteht es die Band ihr Publikum mitzureisen und sorgt für ausgelassene Partystimmung.

ANDRE FENNA, der schon nachmittags am Familypark-Graz-Areal dem Publikum die Wartezeit bis zum Beginn der Schlagerparty verkürzte, begeisterte im Eventgarten das Publikum unter anderem mit den Titeln seines brandneuen Albums „Nach Vorn“ und seiner „Anna Lena“.

Sonntag

Im Familypark-Areal, live unplugged und mitten unter den Besuchern, gaben die „ALPEN YETIS“ in der Besetzung Mario Reitbauer, Dominik Ofner und Richard Kindermann am Sonntag, bis zum Beginn der Schlagerparty, so richtig Gas.

MARC ANDRAE, der charmante Schlagersänger aus Graz, eröffnete die Schlagerparty im Eventarten mit einer ihn auszeichnenden authetisch-sympathischen Performance, mit Songs quasi quer durch das Schlagergenre und vielen eigenen Songs eröffnete Marc Andrae Tag zwei der fantastischen Schlagerparty. Mit der im Publikum anwesenden, bildhübschen Schlagersängerin NATALIE HOLZNER gab es für das begeisterte Publikum ein spontanes Duett.

Dann endlich war Stage-time für DIE DRAUFGÄNGER. Zum ersten Mal wieder ein Live-Auftritt seit dem Corona-Lockdown in Österreich. Neben ihren bekannten Songs vom Album „Grün“ wie etwa „Happy wife - Happy life“ hatten die Draufgänger viele Hits mitgebracht. Als Premiere in Österreich gab es auch „Marie“ erstmals live für das Publikum zu hören. Die Single dazu ist für die Fans ab 28. August als Download und Video verfügbar.

Unter den Musikbegeisterten waren unter anderen auch Veranstalterin Helga Neumeister (Neumeisterevents), Ing. Franz Brandl, Erfinder der „Brandlwiese Leoben“ oder Rudi Mally im Publikum zu finden. TV-Moderator und Publikumsliebling Daniel Düsenflitz und Dominik Hemmer haben die besten Szenen der Schlagerparty, für alle die nicht dabei sein konnten, für eine neue Folge von „Düsi on Tour - Die Highlights aus Österreich“ eingefangen, die Ausstrahlung folgt demnächst.

Am 28.- 30. August 2020 gibt es dann die Bikertreffen bei "ROCK THE TENT". Nähere Infos unter: www.eventgarten.at.