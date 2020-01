Volkskunde neu gemacht – Gefragte Frauen mit Birgit Johler

Mit spannenden Themen im Gepäck zieht Kuratorin Birgit Johler von Wien nach Graz.



Nur noch eine Woche lang kann das Volkskundemuseum in Graz besucht werden, ab 7. Jänner ist es für gut ein Jahr geschlossen. Der Grund: Die neue Kuratorin Birgit Johler wird gemeinsam mit ihrem Team eine neue Schau erarbeiten.

WOCHE: Welche Ideen und Vorhaben bringen Sie mit nach Graz?

Birgit Johler: Nachdem ich nun über zwei Jahre im Haus der Geschichte Österreich in Wien gearbeitet habe, stehe ich vor der schönen Aufgabe, eine neue Ausstellung im Volkskundemuseum für das Jahr 2021 zu entwickeln. Wir werden dazu die Sammlung, die überwiegend historisch ist, mit Gegenständen und Objekten bis in die Gegenwart erweitern und uns noch mehr mit aktuellen Fragen und Entwicklungen beschäftigen. Dazu haben wir auch einen Sammlungsaufruf gestartet und suchen beispielsweise gezielt nach Objekten zu den Themen Mobilität, Konsum und Jugendtrends, um die Veränderung und den Wandel zu vermitteln und in Verhältnis mit der Identitätsfrage zu setzen.

Gibt es dabei spezielle Themen, die Sie mitbringen?

Das sind vor allem die Themen, mit denen ich mich im Laufe meines Arbeitslebens beschäftigt habe. Neben der Trachtenforschung und der volkskundlichen Wissenschaft habe ich viel zur NS-Zeit und dem jüdischen Alltag geforscht. So habe ich unter anderem das "Adolf-Hitler-Haus" und gemeinsam mit vier Kolleginnen und Kollegen die Ausstellung im Museum Auschwitz-Birkenau kuratiert. Ein interessantes Detail: Die Gestapo war hier in der Paulustorgasse, also quasi gegenüber vom Volkskundemuseum.

Wie blicken Sie mit Ihrer wissenschaftlichen Erfahrung zum Thema Nationalsozialismus auf aktuelle Entwicklungen?

Wenn man sich mit der NS-Zeit beschäftigt, geht es vor allem um Fragen wie "Wie hat es begonnen?", aber auch "Welche Mechanismen haben gewirkt und wie hat die Polarisierung funktioniert?". Auch heute zeigen sich Tendenzen, dass sich die Gesellschaft spaltet. Hier gilt es, als Kulturwissenschaftlerin in die Gegenwart zu schauen und auch sensibel zu beobachten, welche Diskurse stark gemacht werden.

War es eigentlich immer Ihr Plan, Kulturwissenschaftlerin zu werden?

Ich bin für mein Studium von Vorarlberg nach Wien gezogen und habe eigentlich Spanisch und Italienisch studiert. Volkskunde habe ich nur nebenher belegt, das wurde dann meine eigentliche Liebe. Ich hatte dann das Glück, dass ich gleich als Uni-Abgängerin für das Österreichische Museum für Volkskunde die Ausstellung zur Jahrtausendwende kuratieren durfte. Danach bin ich zu einer Firma, die sich mit E-Government beschäftigte. Das Museum ließ mich nicht los und ich konnte als kuratorische Assistentin im Sigmund-Freund-Museum arbeiten. Daraus hat sich auch mein großes Interesse für die Geschichte der Psychoanalyse entwickelt.

Wie blicken Sie als Wissenschaftlerin auf Frauen- und Gleichberechtigungsthemen?

Gender-Perspektiven sind genauso wie Migrations-Perspektiven eine Grundvoraussetzung für wissenschaftliche Forschung und auch für die Arbeit im Museum. Man kann hier zum Beispiel einen Blick auf die Tracht werfen: Die ersten Schnitte wurden überwiegend von männlichen Volkskundlern gezeichnet, was vielleicht so manche Merkmale erklärt. Hier die Gender-Perspektive zu berücksichtigen ist sehr erhellend. Ein weiteres interessantes Thema ist natürlich jenes von Frauen in Führungspositionen. Im Kulturbereich ist das Verhältnis im Vergleich zu anderen Arbeitsbereichen schon recht gut und es gibt viele Direktorinnen und Frauen, die Museen leiten.

Das Volkskundemuseum Graz ist laufend auf der Suche nach Gegenständen und Objekten für die neue Ausstellung im Jahr 2021. Mehr Infos hier: www.volkskundemuseum-graz.at/Sammeln