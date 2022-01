Zum "Tag des Vogels" am 5. Jänner verteilte die FPÖ in der Grazer Innenstadt 200 Vogelfuttersäckchen mit insgesamt 30 Kilogramm Futter.

GRAZ. "Viele heimische Vögel bleiben auch in den kargen Wintermonaten zuhause und machen sich nicht auf den Weg in den Süden", sagt Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher. "Die Kälte und das geringe Nahrungsangebot machen es den kleinen Tieren nicht immer leicht." Deswegen fordert Schönbacher, Vogelfutterautomaten, so wie jener im Grazer Stadtpark oder früher am Schloßberg, gerade in den Wintermonaten wieder aufzustellen.

